VITNET: Kvinnen som blir omtalt som «Jane Doe #5» vitnet i rettssaken mot R. Kelly i en tegning fra rettssalen.

R.Kelly-rettssak: − Pisket så huden revnet

En tidligere kjæreste av R’nB-artisten fortalte om en voldelig og svært manipulerende artist i retten.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Rettssaken mot Robert Sylvester Kelly, mest kjent som R. Kelly (54) startet i New York i forrige uke. Han har sittet fengslet i New York i påvente av at rettssaken mot ham skulle starte, anklaget for seksuelle overgrep og menneskehandel. I åpningen av rettssaken gikk assisterende statsadvokat Maria Cruz Melendez hardt ut og omtalte den tidligere hyllede artisten som et «rovdyr».

Tirsdag vitnet en tidligere kjæreste mot R. Kelly. Hun hadde et forhold til ham i fem år fra hun var 17 år, og fortalte om vold og ekstrem kontroll. Hun fortalte retten ifølge Reuters at han ofte sjekket telefonen hennes for å sjekke om hun skrev noe om deres forhold.

HØRTE PÅ VITNEMÅL: Rettstegning av R. Kelly og hans advokat Thomas Farinella.

Hun ble også straffet for å ikke «underkaste seg», og R. Kelly pisket henne så huden revnet. Hun fortalte også at hun ble beordret til å gjennomføre en abort hun ikke ønsket etter at han hadde gjort henne gravid.

I retten fortalte hun også at R. Kelly skal ha tvunget henne til å smøre bæsj i sitt eget ansikt og filme det.

R. Kelly har erklært seg ikke skyldig på ni tiltalepunkter om seksuelt misbruk. Rettssaken er forventet å vare i flere uker, og den fallerte stjernen risikerer livstids fengsel om han blir dømt.

R. Kelly står også tiltalt i Illinois og Minnesota for sexovergrep.

Kvinnen som vitnet tirsdag møtte Kelly på en festival i Orlando mens hun fortsatt gikk på videregående.

Hun hadde selv drømmer om en sangkarriere, og avtalte en «audition» på et hotellrom med R. Kelly, men hun sier hun ikke fikk synge før hun utførte oralsex på den mye eldre mannen. Kvinnen fortalte at R. Kelly hadde svært strenge regler, og hun måtte ha tillatelse til den minste ting, som å gå ut av rommet for å kjøpe mat.

R. Kelly skal også ha krevd at hun kalte ham «pappa». I retten fortalte hun også at R. Kelly hadde gitt henne herpes med vilje. Hun sier hun ble slått for første gang i 2015 da hun sa at hun måtte tilbake til skolen. Volden ble verre etterhvert som tiden gikk, fortalte kvinnen, og sier hun så Kelly slå andre kjærester.