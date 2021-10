YouTube-stjernen satte verdensrekord

Nå har David Dobrik satt sin egen rekord i Guinness World Record – med en 18 meter høy pute.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den nye rekorden satte Dobrik (25), i samarbeid med en puteprodusent, for historiens største kroppsformede pute. Det skriver Dexerto.

– I dag setter jeg rekord for verdens største pute. Dette er første gang jeg setter en Guinness verdensrekord, fortalte Dobrik seerne sine på YouTube mandag.

Rekorden ble satt i Chicago i USA.

Formet som stjernen

Dobrik var ikke personlig involvert i prosessen med å lage puten, men han var like fullt ansiktet - og kroppen - utad for rekordforsøket.

I videoen ser man YouTube-stjernen i samtale med en representant fra Guinness World Record, som sier at puten er «ganske stor».

– Jeg har ikke sett puten ennå, men tennistreneren min hadde nettopp en trening, og han sa at den stakk opp over en bygning, sier Dobrik i videoen – før han går ut for å se den enorme puten for første gang.

Puten, som er formet som Dobrik, er over 18 meter høy, fem meter lang og 1,5 meter bred.

Dobrik-puten er likevel langt unna rekorden for verdens største pute, uansett form. Den rekorden ble satt i 2014, og puten måler 18,6 meter i lengden og 25,7 meter i bredden.

Tok pause etter skandalene

Det har stormet rundt den 25 år gamle youtuberen flere ganger de siste årene. I mars fortalte en kvinne at hun skal ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep av et av medlemmene av Dobriks vennegjeng på YouTube, bedre kjent som «Vlog Squad».

Dobrik fikk massiv kritikk for sin håndtering av saken, og valgte så og ta en pause fra sosiale medier. I juni var han tilbake.

Lurer du på mer om David Dobrik og skandalene som har fulgt ham? Les syv punkter om stjernen her.