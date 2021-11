TAKKET NEI: Will Ferrell sa nei til en kjempesum fordi han ikke syntes ideen om en oppfølger til «Elf» i 2003 var god nok.

Will Ferrell: Sa nei til 245 millioner

Stjerneskuespilleren nektet å bli med på en oppfølger av julefilm-klassikeren «Elf».

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er i et større intervju med The Hollywood Reporter at Ferrell (54) kommer med avsløringen om honoraret han ble tilbudt for å spille inn en oppfølger av «Elf».

Filmen ble en dundrende suksess da den kom i 2003. Den kostet 278 millioner kroner å lage, men spilte inn hele 1, 85 milliarder kroner på verdensbasis.

Med en slik suksess, er det naturlig at tanken om en mulig - og snar - oppfølger dukker opp. Det gjorde den også med «Elf», og Ferrell ble tilbudt 29 millioner dollar - eller 245 millioner norske kroner etter dagens kurs - for å spille hovedrollen nok en gang.

Men Will Ferrell takket nei. En lett avgjørelse, forteller han til The Hollywood Reporter, der han blant annet synes at oppfølgeren ble planlagt for raskt.

– Jeg hadde måttet promotere filmen fra et ærlig sted, noe som ville ha blitt litt; å nei, den er ikke bra, minnes Ferrell.

I stedet for å hoppe på en oppfølger til «Elf» bidro Will Ferrell året etter til en ny kult-klassiker, «Anchorman: The Story of Ron Burgundy».

For norske seere har den rutinerte komikeren vært aktiv de siste årene. Han filmet med blant andre Alexander Rybak i forbindelse med Eurovision Song Contest-filmen «The Story of Fire Saga» i fjor.

Dessuten var han hovedpersonen i General Motors’ «reklame-angrep» på Norge i en av pausene under den siste Super Bowl-finalen, noe konkurrenten Audi svarte på med å hyre inn Kristoffer Hivju i sin reklame.

Både reklamefilmene med Hivju og Ferrell er nå nominerte til gjeve priser under London International Awards senere i november.