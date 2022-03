BEKREFTER: Artisten Grimes, som egentlig heter Claire Boucher, bekrefter at hun og Elon Musk er blitt foreldre igjen i all hemmelighet.

Elon Musk og Grimes foreldre igjen – brukte surrogatmor for lille Exa Dark Sideræl

I september i fjor ble det slutt mellom Elon Musk og artisten Grimes. I desember ble de to foreldre til ei jente. Men først nå er det blitt kjent for offentligheten.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er Vanity Fair som skriver dette nå.

I et intervju med Claire Boucher, som er Grimes virkelig navn, forteller hun at hun er tobarnsmor. Hun bekrefter også at det er Elon Musk som er barnets far.

– Men jeg vil ikke snakke om det, vi ønsker å holde barna utenfor, sier Claire Boucher som også bekrefter at hun og Elon Musk ser mye til hverandre.

En av grunnene til at det ikke engang ble kjent at hun var gravid på høsten i fjor er ifølge magasinet at Boucher og Musk valgte å bruke en surrogatmor til å bære frem barnet.

På spørsmål om forholdet mellom henne og Musk svarer hun:

– Jeg vil kalle ham kjæresten min. Men vi bor ikke sammen og har hvert vårt hus, sier Claire Boucher.

SpaceX-grunnleggeren og artisten Grimes begynte offisielt å date i 2018. I fjor fikk de sitt første barn, sønnen X Æ A-XII.

Han går nå, muligens for enkelhets skyld, under kallenavnet X.

Den nye datteren har kallenavnet Y, men hennes fulle navn er ifølge Grimes som følger: Exa Dark Sideræl Musk

I september i fjor ble det kjent at paret hadde gått hver sin vei.

– Vi er delvis separert, bekreftet Elon Musk den gang til Page Six.

Musk understreket at det ikke ligger noen dramatikk bak bruddet, og at de vil fortsette å oppdra sin ett år gamle sønn sammen.

Han oppga arbeidet med Space X og Tesla som hovedgrunnen for at de to gikk hver til sitt, og fortalt at de fortsatt var gode venner.

– Vi elsker fortsatt hverandre, og vi ser hverandre ofte, sa han den gang.