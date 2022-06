I VINDEN IGJEN: Fyrstinne Charlene og fyrst Albert, her under Formula One Grand Prix hjemme i Monte Carlo i slutten av mai.

Fyrst Albert og fyrstinne Charlene på norgesbesøk

Kong Harald og dronning Sonja tar imot fyrsteparet fra Monaco til lunsj på Bygdø kongsgård onsdag.

Publisert: Nå nettopp

Kronprins Haakon (48), kronprinsesse Mette-Marit (48) og prinsesse Märtha er også til stede når kong Harald (85) og dronning Sonja (84) arrangerer sammenkomst for fyrst Albert (64) og fyrstinne Charlene (44) kl 14.00.

Det melder kongehuset på sine nettsider.

Märthas ferske forlovede, Durek Verrett (47), har reist tilbake til Los Angeles etter at han i forrige uke var med og feiret prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag to dager til ende.

Det offisielle besøket er et av de første fyrstinne Charlene er på etter at hun i over ett år har slitt med sykdom. VG omtalte i juli fjor at fyrstinnen hadde vært atskilt fra ektemannen og deres to barn i flere måneder, fordi hun ble akutt syk under et jobbopphold i sitt opprinnelige hjemland, Sør-Afrika.

Charlene pådro seg en alvorlig infeksjon i øre, nese og hals og måtte opereres. Det ble vanskelig og fly, og hjemreisen ble utsatt flere ganger. Også parets ti års bryllupsdag 1. juli tilbrakte de to hver for seg.

– Denne tiden har vært utfordrende for meg, uttalte fyrstinnen til det sørafrikanske nyhetsbyrået Channel24 i fjor sommer.

– Savnet etter ektemannen og barna mine er stort. Uten min manns kjærlighet og støtte hadde det ikke vært mulig for meg å komme meg gjennom denne smertefulle tiden, forklarte Charlene, som tidligere var olympisk svømmer.

Paret har tvillinger på syv år.

Først i november i fjor kunne fyrstinnen returnere til Monco. Men hun var fortsatt sykmeldt.

«Førstedamen vil oppholde seg på et hemmelig sted, og vil først gjenoppta sine offentlige plikter når helsen tillater det», meldte Monacos kongelige palass.

Charlene stilte opp til offisiell fotografering med familien i påsken i år og delte dette bildet på Instagram:

Ellers har det vært stille lenge. Først i slutten av mai i år var hun med på å kaste glans under et Formel 1-arrangement i Monte Carlo.

VISTE SEG: Fyrstinne Charlene under Formula One Grand Prix i Monte Carlo 29. mai.

Norgesbesøket er ikke det første for paret, som også med rette kan kalle seg prins og prinsesse, og som ofte omtales som det i internasjonale medier.

Fyrst Albert har vært i Norge flere ganger, både alene og sammen med Charlene. Blant annet sto de på gjestelisten da kong Harald og dronning Sonja feiret sine 80-årsdager i 2017.

Her er et tilbakeblikk på fyrsteparets vielse i 2011: