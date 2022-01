Angrer på dialog med MrBeast

Peter Bjørkli (24) angrer fortsatt på meldingene han sendte med YouTube-giganten MrBeast i 2019.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Jimmy «MrBeast» Donaldson (23) har de siste årene vokst til å bli en av verdens største youtubere og mektigste internettfigurer.

På to år har følgerne strømmet på og han har nesten 90 millioner abonnenter på YouTube og skal på et år ha tjent over 204 millioner kroner på kanalen, ifølge Forbes.

Donaldson er kanskje mest kjent for at han sammen med sponsorer donerer store summer både til enkeltpersoner og til gode formål.

Tok kontakt

Norske Peter Bjørkli har også fått penger av YouTube-stjernen. Men det gikk ikke like harmonisk for seg. Det hele startet med at han la ut en logo på Twitter før sommeren 2019.

– I oktober fikk jeg en tweet fra en venn som sa at logoen ble brukt i en MrBeast-video. Jeg trodde det var noe han hadde misforstått. Men så ser jeg logoen klistret på en båt i videoen, som nå har 70 millioner views, forteller Bjørkli til VG.

MrBeast sin kjente logo er i profil. Bjørkli hadde midtstilt den og gjort om designet. 24-åringen la ut en tweet der han forsøkte å gjøre MrBeast oppmerksom på det.

Han hadde ikke trodd at YouTube-stjernen skulle ta kontakt, men det gjorde han.

Til venstre er MrBeast sin kjente logo. Den til høyre er laget av Peter Bjørkli.

– Hadde hjerteklapp

– Han beklaget, men jeg fikk inntrykk av at han ikke trodde helt på meg. Det var han personlig skrev til meg og han følger meg fortsatt på Twitter, sier Bjørkli.

VG har sett dialogen de to hadde. Først beklaget MrBeast og trodde hans kollega hadde funnet logoen og brukt den uten å tenke mer over hvem som hadde laget den. Senere skrev MrBeast at han sjekket saken, og at det er tilfeldig at logoene er så like.

– Hva er din PayPal? Jeg beklager hvis jeg er feilinformert, skrev MrBeast.

Bjørkli husker at han var nervøs under dialogen. Han angrer på at han ikke sto mer på sitt.

– Jeg var dum nok til å si ja til en 1000-lapp. Jeg hadde så mye nerver da vi kommuniserte. Han spurte hva jeg tok for en logo. Jeg hadde hjertebank.

I desember la Bjørkli ut dette humoristiske bildet på Twitter med det han på fleip mente var en mer passende betaling:

– Jeg skrev til ham at jeg vanligvis tar 100 dollar, men jeg håpet jo på at han kunne pynte litt på prisen. Men det gjorde han ikke.

24-åringen er selvlært grafisk designer og jobber i dag for e-sportsklubben Apeks. Han er også engasjert av det internasjonale medieselskapet One True King (OTK) som lager innhold for flere store youtubere og twitchere.

– Shady

Ifølge Bjørkli var han også var i direkte kontakt med MrBeast sin stjerneagent Reed Duchscher (32).

– Designbyrået som jobber for MrBeast spurte om jeg kunne være med å bidra på en sommerkolleksjon der denne logoen skulle være på en caps.

VG har sett e-posten der byrået Rivalsgroup skryter av Bjørklis design og gjerne vil starte et samarbeid. De er også interessert i å betale for rettighetene til logoen.

– Jeg sa ja til det, og jeg skrev også under på en fortrolighetsavtale, der det også sto hvilke prosjekter de ville jeg skulle være med på. Men de kom aldri tilbake til meg. Da sommeren kom, hadde de gjort sin egen versjon av det samme konseptet.

– Det hele føltes så shady. Avtalen innebar jeg ikke skulle snakke med andre om planene de hadde. Etterpå tenkte jeg at det var for at jeg ikke skulle snakke om denne saken. Det var litt rart, dette her. MrBeast visste nok ikke at de tok logoen, men det var noen andre i teamet som gjorde det. Også ville de senere bare ha saken ute av verden.

Ifølge Bjørkli ble capser med denne logoen solgt i MrBeasts nettbutikk.

VG sendte tirsdag ettermiddag følgende spørsmål til MrBeast og hans management:

Brukte dere Bjørklis logo uten tillatelse?

Var 1000 kr riktig beløp for bruk av logoen?

Tilbød dere Bjørkli jobb og hva skjedde med avtalen?

Foreløpig har de ikke besvart henvendelsen.

Eminem-cover

Det er ikke den eneste gangen store stjerner har benyttet seg av 24-åringens arbeider. I mars i fjor designet han om et Eminem-cover, og la det ut på Reddit. Dette dukket senere opp i rapperens musikkvideo (etter 3:30), forteller Bjørkli.

– Det var bare veldig gøy. Jeg er stor fan, og det skapte masse spekulasjoner i miljøet om at det muligens skulle komme et nytt album.