Molly-Mae Hague svarer på kritikken

Den britiske «Love Island»-deltageren og influenceren Molly-Mae Hague (22) fikk hard kritikk etter en podkast-uttalelse. Nå unnskylder hun seg.

Publisert: Nå nettopp

De siste dagene har kritikken mot Hague haglet, etter at flere reagerte på en uttalelse i podkasten «The Diary of a CEO», som Hague gjestet for noen uker siden.

Hague var invitert til podkasten for å snakke om suksessen hun har opplevd i ung alder. Nylig ble influenceren ansatt som «creative director» for klesmerket PrettyLittleThing. På Instagram har hun over 6,3 millioner følgere.

Virker uvitende

– Du får ett liv, og det er opp til deg hva du gjør med det. Du kan bokstavelig talt gjøre hva du vil, sier hun i podkasten som mange reagerer på.

– Jeg forstår at vi alle har forskjellig bakgrunn, og vi er alle oppdratt på forskjellige måter, og vi har forskjellige økonomiske situasjoner, men jeg tror at hvis du vil noe nok, kan du oppnå det, fortsetter 22-åringen i podkasten.

I episoden kommenterer hun også kritikk hun har fått for tidligere uttalelser hun har kommet med, hvor en av dem var «vi har alle de samme 24 timene i løpet av en dag».

I britiske medier har det vært flere saker om influencerens uttalelser. Det blir skrevet at hun virker uvitende om de økonomiske problemene flere millioner personer i Storbritannia står ovenfor.

Kommentarene om fattigdom har også rettet søkelyset på klesmerket PrettyLittleThing, hvor 22-åringen er leder. Merket har flere ganger har fått kritikk for å betale tekstilarbeidere lave lønninger.

I en instastory ønsker Hague å komme med en unnskyldning.

Ønsket ikke å såre eller fornærme

Etter kritikken forsvant Molly-Mae Hague fra sosiale medier i flere dager. Mandag ønsket hun å komme tilbake, og postet i den forbindelse en unnskyldning på sin Instagram-story.

– Når jeg sier eller deler noe online, er det aldri med ondsinn eller onde intensjoner, skriver Hague.

Videre skriver hun blant annet at hun aldri ønsket å såre eller fornærme noen med det hun sa.

– Jeg unnskylder til dem som har blitt negativt påvirket eller misforstått meningen med det jeg sa, skriver influenceren som hevder hennes intensjoner var å inspirere andre med sin erfaring.

Hague ble kjent da hun deltok i den femte sesongen av britiske «Love Island» i 2019. Der møtte hun Tommy Fury (22). De to kom på annenplass i programmet, og er fremdeles kjærester i dag. Fury er også profesjonell bokser.

Etter planen skulle Fury møtt YouTube-stjernen Jake Paul (24) i bokseringen 18. desember, men ble erstattet med tidligere UFC-mester Tyron Woodley (39).

I en kunngjøring på Twitter skrev Fury at han måtte trekke seg fra kampen på grunn av en infeksjon i brystet og et brukket ribbein. Fury skal ha ønsket at kampen finner sted i år i stedet.