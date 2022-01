Yeong-su, kjent som «Den gamle mannen» i suksess-serien «Squid Game», er blant de prisbelønte i årets Golden Globe.

Golden Globe-prisdryss: Dette er vinnerne

Seriene «Succession» og «Squid Game» er blant vinnerne i årets Golden Globe-prisutdeling.

Av Ingri Bergo

Beste mannlige skuespiller i dramafilm: Will Smith

Smith gikk av med prisen for beste mannlige skuespiller takket være sin opptreden i filmen «King Richard».

Dermed slo han Javier Bardem fra «Being the Ricardos», Benedict Cumberbatch fra «The Power of the Dog», og Denzel Washington fra «The Tragedy of Macbeth».

Beste mannlige skuespiller i dramaserie: Jeremy Strong

Strong fikk prisen for sin rolle som Kendall Roy, den rike, bortskjemte og svært plagede nest eldste sønnen i HBO-serien «Succession».

Strong danket ut blant annet Brian Cox, som også var nominert for sin rolle som pappa Logan Roy i samme serie.

Den franske skuespilleren Omar Sy var også nominert for sin rolle i Netflix-serien Lupin.

Beste mannlige birolle i TV-serie: O Yeong-su

«Squid Game»-skuespiller O Yeong-su gikk av med seieren i denne kategorien.

Den koreanske Netflix-suksessen var nominert til hele tre TV- og filmpriser i årets Golden Globe-utdeling.

Yeong-su, kjent som «Den gamle mannen» i serien, vant over blant annet Kieran Culkin, som spiller den yngste sønnen i «Succession», samt Brett Goldstein fra «Ted Lasso» og både Billy Cydrup og Mark Duplass for «The Morning Show».

Beste kvinnelige birolle i TV-serie: Sarah Snook

Enda en pris til «Succession»-laget, her anført av Sarah Snook. Den australske skuespilleren spiller Shiv Roy i HBO-serien.

Snook vant over blant annet Andie MacDowell, som var nominert for sin rolle som mor i Netflix-serien «Maid».

Beste kvinnelige skuespiller i miniserie: Kate Winslet

Den britiske skuespillerinnen Winslet fikk pris for sin rolle i «Mare Of Easttown».

Blant de nominerte til prisen var Jessica Chastain fra «Scenes From a Marriage» og Margaret Qualley fra «Maid».

Beste TV-serie i musikal og komedie: «Hacks»

Humorserien «Hacks» vant denne kategorien, over «Ted Lasso», «Only Murders in the Building», «Reservation Dogs» og «The Great».

Beste kvinnelige skuespiller i TV-serie for musikal og komedie: Jean Smart

«Hacks»-skuespiller Jean Smart fikk denne prisen, og utkonkurrerte dermed Hannah Einbinder fra samme serie, Elle Fanning fra «The Great», Issa Rae fra «Insecure», samt Tracee Ellis Ross fra «Black-ish».

Beste kvinnelige birolle: Ariana DeBose

Ariana DeBose vant prisen for sin rolle i musikalen «West Side Story».

Hun vant over blant annet Kirsten Dunst, nominert for «The Power of the Dog», og Caitriona Balfe, for «Belfast».

Beste fremmedspråklige film: «Drive My Car»

Den japanske filmen «Drive My Car» vant pris for årets beste fremmedspråklige film.