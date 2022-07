GÅR VIRALT: Andrew Tate (t.v.) får milliarder av visninger på plattformer som YouTube og TikTok. Martin Ellingsen (t.h.) er en av dem som har fulgt med.

Millioner av unge menn får opp denne mannen i feeden: − Har blitt en «guilty pleasure»

Med utsagn flere mener er langt under beltestedet, får den tidligere kickbokseren Andrew Tate milliarder av visninger. Selv i Norge tar Tate av, og det overrasker ikke Martin Ellingsen (28).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Moderne vestlige samfunn feminiserer mennene, polygami er kun akseptabelt for menn og arrangert ekteskap burde normaliseres. I disse baner preker internett-sensasjonen Andrew Tate. Målgruppen er unge menn på nett.

Slik går han viralt

På det som av flere omtales som en utspekulert måte, har den kontroversielle britisk-amerikanske entreprenøren og profesjonelle kickbokseren tatt over hundretusenvis av feeder feederEn feed er en organisert strøm av informasjon, ifølge NAOB..

Klipp av uttalelsene hans får hundretusenvis av likerklikk, og TikTok-emneknaggen #andrewtate har i skrivende stund over fem milliarder visninger.

HAR TATE OVER TIKTOK: Andrew Tate, en kontroversiell britisk-amerikansk entreprenør og profesjonell kickbokser, har blitt et stort nettfenomen som når millioner.

Det er ikke bare stor interesse for innholdet, men også for han som person.

Hans personlige kontoer får opptil hundre tusen nye følgere hver dag ifølge SocialBlade, og interessen for denne virale sensasjonen har vokst eksponensielt de siste månedene - også her i Norge, ifølge Google Trends.

Kontroversielle handlinger og ytringer

Tates innhold når høye seertall takket være hans kontroversielle meninger og uttalelser, skriver magasinet Esquire.

Ved å komme med ytringer som er ment for å skape kontrovers, skaper han store overskrifter og blir omtalt av andre influencere.

Noen av uttalelsene som har skapt store overskrifter i det siste er at han utfordrer Jake Paul til en boksekamp han hevder han vil vinne, og at pop-artisten Rihanna er talentløs fordi hun «ikke kan spille et eneste instrument».

Disse uttalelsene, på lik linje med hans andre kontroversielle ytringer, vekker sterke reaksjoner på nett.

Tate er også kjent for å « expose expose «Exposed»-innhold er ifølge NRK en sjanger hvor youtubere forsøker å avsløre eller henge ut noe eller noen.» andre influensere og kjendiser, for eksempel den amerikanske youtuberen «H3H3». I slike videoer kommer Tate med påstander, latterliggjøring og personangrep.

TAR AV: Søkeordet «Andrew Tate» har blitt eksponensielt mer populært de siste få månedene.

Kickbokseren er ikke bare kontroversiell på nett. Tidligere i år ble Tates hjem raidet av rumensk politi på grunn av mistanke om organisert menneskesmugling, skriver Southern Poverty Law Center.

I 2016 ble han fjernet fra den britiske TV-serien «Big Brother House» etter at det ble publisert en video av Tate som slo ei kvinne med belte, ifølge BBC. Han hevdet bildene var blitt manipulerte.

Tate har også vært en sentral figur i Trumps presidentkampanje, ifølge Daily Beast.

Mannosfæren

Masterstudent i statsvitenskap Martin Ellingsen (28) er en av de mange unge mennene som får opp Andrew Tate i feeden.

Han beskriver sin konsumering av Tates innhold som en «guilty pleasure», samtidig som han mener Tate sier mye spennende:

– Han kommer med interessante perspektiver som burde få mer oppmerksomhet i kulturen.

Flere mener Tate hører hjemme i internett-subkulturen «manosphere» - eller mannosfæren mannosfærenDenne subkulturen er en løst sammensatt samling av nettsteder, personligheter og innhold som fremmer maskulinitet og motstand mot moderne feminisme, ifølge Morgenbladet. , takket være sine uttalelser mot moderne feminisme og vestlige kvinner.

Ellingsen mener det er et behov for slike subkulturer og det han omtaler som «gutteprat» om livet, samfunnet og kvinner.

– Dette er noe som har manglet i årevis mens kvinnene har hatt sine versjoner, sier han.

Samtidig påpeker Ellingsen at man bør ta det Tate sier med en klype salt:

– Gutter trenger ikke automatisk å ha han som forbilde for å få noe ut av hans samtaler. Det er verdt å huske på at han snakker i en kulturell sammenheng som ikke er identisk med Norge.

GUTTEPRAT: Andrew Tate kommer med interessante perspektiver som burde få mer oppmerksomhet i kulturen, mener Martin Ellingsen.

Slik går han viralt

Flere mener at Tates nettpersonlighet er et stort PR-stunt og at han spiller en parodiert versjon av seg selv, skriver nettstedet Dexerto. Det menes at han spiller en slik karakter for å tjene penger på sitt eget digitale «universitet».

Med tjenesten «Hustler’s University», selger Tate digitale nettkurs som handler om penger og makt, til unge menn. På kursets hjemmesider, lover Tate å lære sine «soldater» å tjene penger «uten å måtte jobbe».

For å få tilgang må man punge ut over fem hundre kroner hver måned.

Samtidig som Martin Ellingsen mener at det er interessant med Tates «gutteprat», er han klar over at nettfenomenet har noe å selge:

– Han spiller jo en karakter, og driver jo ganske storslagen promotering av sin egen tjeneste.

FLERE KONTOER: Andre kan tjene på Tates innhold ved å lage kontoer dedikert til hans innhold og lenke til hans nettkurs.

Tate markedsfører dette «universitetet» ved bruk av «affiliate marketing». «affiliate marketing».Affiliate marketing er en form for markedsføring der en nettbasert virksomhet belønner andre for kunder de sender til forretningen. På den måten kan andre tjene penger på å dele Tates kontroversielle innhold på nett, ved å ha unike refererende lenker til hans nettkurs under hvert klipp.

Derfor finnes det tusenvis av kontoer på plattformer som Instagram, TikTok og YouTube som er dedikert til viderepublisering av innhold av Tate.

Denne massive markedsføringen, kombinert med hans oppsiktsvekkende uttalelser, forklarer hvorfor det florerer av klipp av denne mannen.