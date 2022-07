MrBeast nådde YouTube-milepæl

Som andre individuelle youtuber i verden har Jimmy «MrBeast» Donaldson (24) nådd 100 millioner følgere på YouTube.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Milepælen nådde 24-åringen torsdag 28. juli. Det dokumenterte han selv i en livestream.

Bare fire YouTube-kanaler som har nådd 100 millioner følgere før, og blant dem kun én annen individuell youtuber; Felix «PewDiePie» Kjellberg.

De tre andre kanalene som har over 100 millioner følgere er et indisk produksjonsselskap for Bollywood-musikk og film, en amerikansk kanal for barne-innhold, og Sony India, som sender indiske TV-show.

SUKSESSRIK: Amerikanske Jimmy Donaldson (24) gjør er blant verdens største youtubere.

Dyreste video noensinne

MrBeast startet kanalen sin på YouTube i 2012, og tok virkelig av i 2017. Han har de siste årene gjort stor suksess på YouTube med ambisiøse og dyre utfordringer.

Youtuberen har også gjenskapt flere store konsepter på sin raskt voksende kanal, og er kjent for å gi mye til veldedighet og donerer også penger til enkeltpersoner han møter på sin vei.

Nå lover han den dyreste videoen noensinne, for å ferie de 100 millionene med følgere. Videoen har han jobbet med hele året, skriver han på Twitter.

Youtuberen som tjener mest penger

VG har tidligere skrevet om hvordan MrBeast troner øverst på inntektstoppen. I fjor skal han ha tjent 54 millioner dollar – 475 millioner kroner. Det er ifølge magasinet Forbes det meste en youtuber har tjent noensinne.

Det anslås at Donaldson i snitt tjener over 360.000 kroner hver dag kun på utbetalinger fra YouTube. I tillegg kommer inntekter fra sponsorer og merch.