Elina Krantz (47): Fikk 227 millioner for salg av livsverket

Da humordronningen solgte Stand Up Norge i januar i fjor, kunne hun innkassere hele 227 millioner kroner.

Det kommer frem av årsregnskapet til Krantz Holding som nå er offentlig gjennom Brønnøysundregistrene, under posten «inntekt på investering i datterselskap».

Elina Krantz solgte Stand Up Norge til All Things Live II Norway. Det var Finansavisen som onsdag morgen først omtalte den eventyrlige salgssummen for livsverket som Krantz har bygd opp siden 1997.

Salget av Stand Up Norge ble kjent i 2019, men ifølge årsregnskapet til Krantz Holding ble salget først gjennomført den 31. januar i fjor. Salgssummen gjør at resultatet før skatt hopper fra 29 millioner i 2019 til 220 millioner kroner i fjor.

Holdingselskapet har hatt bunnsolid økonomi i en årrekke, noe som naturlig nok også gjør utslag på egenkapitalen som nå er oppe i 308 millioner kroner.

Elina Krantz eier også 50 prosent av firmaet Elok som i fjor fikk et positivt resultat på 3,2 millioner kroner.

Samtidig med salget av livsverket har Elina Krantz satset tungt på Oslo Børs og har nå markedsbaserte aksjer til en verdi av 163 millioner kroner, viser årsregnskapet.

Elina Krantz jobbet tidlig på 1990-tallet som artistformidler i Bergen, men flyttet til Oslo i 1997 og etablerte Stand Up Norge og grunnla Latter på Aker Brygge. Hun må ta mye av æren for at Norge har et frodig stand up-miljø og hun representerte blant mange andre Dagfinn Lyngbø, Pernille Sørensen, Marit Voldsæter, Cecilie «Cess» Steinmann Neess, Lisa Tønne, Sigrid Bonde Tusvik, Anne-Kat Hærland, Jon Niklas Rønning, Rune Andersen og Are Kalvø.

Under Stand Up Norge-paraplyen drev Elina Krantz også Sun Restaurant og Sun Kultur som driftet restaurant og scene på Stand Up Norges hovedscene på Latter i Oslo.

Nå er det altså arrangør-giganten All Things Live som viderefører driften av Stand Up Norge.