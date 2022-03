JAKTPRAT: Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) viser Kate Sharma (Simone Ashley) riktig kombinasjon av begjær og gevær.

TV-anmeldelse «Bridgerton» sesong 2: Fornuft og innestengte følelser

Hendene holdes godt oppå dyna når sønnen i Bridgertonhuset skal jakte livsledsager.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Bridgerton» sesong 2

Amerikansk romantisk drama i åtte deler, basert på bøkene til Julia Quinn

Serieskaper: Chris Van Dusen

Med: Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Simone Ashley, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Claudia Jessie m.fl.

Premiere på Netflix fredag 25. mars

«Bridgerton» sitt fargesterke univers fortsetter å jakte kjærligheten i de øverste klasselag for de alfabetiske barna til enkekomtesse Bridgerton. I første sesong seiret eldstedatteren Daphne i ekteskap og begjær. Ikke i den rekkefølgen. Nå skal eldste sønn i huset, Anthony (Jonathan Bailey), ut og friste kurtiseringslykken. Eller ulykken.

For seriens visuelle svar på Jon Almaas vil ikke gifte seg av kjærlighet. Vi snakker forretninger, ikke følelser. Mens hender, lepper med videre holder seg langt, langt, langt, laaaangt fra hverandre.

Store deler av sesong to kunne verdt brukt som avholdenhetskurs for de som identifiserer seg som yr ungdom. De som synes første sesongs dampende lidenskap var helt på sin plass vil sånn sett bli passe skuffet.

Skuffelser over kvinners manglende fullkommenhet er også Anthony Bridgertons frustrasjon. Før han fatter interesse for den nyankomne Edwina Sharma (Charithra Chandran).

HER, DER OG STIKKELSBÆR: Dronning Charlotte (Golda Rosheuvel) furter over veskehundene og at ingen av veskehundbærerne er Lady Whistledown.

Storesøster Kate (Simone Ashley) er skeptisk til Anthony som ektefelle. Det kan muligens virke som begrunnelsen vel så gjerne er at hun er skeptisk til ham som ektefelle for søsteren, men at det også er hjertebank som holdes kunstig nede på begge sider.

Hver eneste nesten-berøring har tilnærmet nok elektrisitet til å kompensere strømkostnadene i en gjennomsnittlig norsk husstand.

Lady Whistledown, sosietetens papirbaserte sladderblogg, girer fortsatt opp sine velstående lesere og deres undersåtter. Spesielt dronning Charlotte (Golda Rosheuvel) er nærmest besatt av å avsløre skribenten på det Julie Andrews-oppleste flygebladet.

Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) er blitt en mer munnrapp og tydelig opprørsk del i handlingen, og sesongens store fornøyelse. Mens familien Featherington prøver å albue seg fram på alternativt, såpesleipt vis.

FIRE MELK OG DAGBLA’ FOR I GÅR: Lady Portia Featherington (Polly Walker) og Prudence Featherington (Bessie Carter) er lei av å være gårsdagens sosietetsnyheter.

Det er ikke til å skyve under en perfekt trykket ballinvitasjon at dette fortsatt er historieløst såpefjas. Like nydelig fargeblindt i rollebesetningen som populærkulturelt i strykekvartettene. For hver kvadrilje, kotiljong og vals er det en Robyn-tolkning eller perfekt bruk av, javisst, Alanis Morisette.

Hovedhistorien klarer ikke, til tross for sine nærmest anti-erotiske grep, i kontrast til den eksplisitte førstesesongen, å holde oppe intensiteten. Dessuten har avslutningen et heidundrandes hastverk med å løse opp flere garnnøster av narrative tråder før rulletekst og fyrverkeri tar over.

Det er likevel vanskelig å ikke la seg sjarmere av den stadige metabruken på ulike nivåer. Spesielt når Dronningen i starten påpeker at «vi har ikke hørt fra Lady Whistledon siden forrige sesong sluttet».

Vel, nå får vi ikke høre mer fra henne før sesong tre starter.

Anmelderen har sett hele serien