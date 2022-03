SVINGOM: Prins William danser med LOKALE Laura Cacho i Belize søndag.

Her svinger prins William seg i Karibia

Prins William (39) og hertuginne Kate (40) skrudde på sjarmen i Belize søndag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det britiske prinseparet er på offisiell reise til Karibia i forbindelse med dronning Elizabeths platinajubileum – altså 70 år på tronen.

Søndag var det altså Belize, tidligere britisk koloni, som fikk kongelig besøk.

Befolkningen i kystbyen Hopkins, som er et kulturelt senter, hilste gjestene velkommen med danseshow, skriver Daily Mail.

Men prins William og hertuginne Kate nøyde seg ikke med å være tilskuere. De kastet seg ut i dansen, både med hverandre og med andre.

Prins William ga en av de lokale kvinnene, Laura Cacho (57), en skikkelig svingom.

«RUNDDANS»: Hertuginne Kate og lokale kvinner.

– De er et fantastisk par, og vi håper at de kommer tilbake igjen snart, og da med barna sine, Charlotte, George og Louis, sier Laura Cacho til amerikanske People – som også vier de britiske kongelige spalteplass.

– Og de kan virkelig danse, sier 57-åringen.

Også en 15 år gammel jente, Vkeveen Martinez, fikk danse med prinsen. Hun sier til People at hun spurte ham om hvordan det er å bo i et slott. Da skal William spøkefullt ha svart at «det er litt kinkig, for bestemoren min bor der».

15-åringen storkoste seg under dansen.

– Det var fantastisk! Og jeg holdt hånden hans, sier hun.

Dronning Elizabeth fyller 96 år 21 april. Prins William er den andre i arverekken etter sin far, prins Charles (73).