GIFT FOR ANDRE GANG: Ben Affleck og Jennifer Lopez ble forlovet tidligere i år og giftet seg kun tre måneder senere. Nå har de hatt et bryllup nummer to.

Jennifer Lopez deler bilde av brudekjolen

Artisten Jennifer Lopez (53) smidde seg i hymens lenker med kjæresten Ben Affleck (50) tidligere i sommer, før de giftet seg igjen i august. Nå deler hun de første bildene av brudekjolen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stjerneparet var kun forlovet i tre måneder før de løp av gårde til Las Vegas og giftet seg.

Artisten bekreftet selv bryllupet i et nyhetsbrev til sine fans, som startet slik:

– Vi gjorde det! Vi gjorde det. Kjærligheten er vakker. Kjærligheten er vennlig. Og det viser seg at kjærligheten er tålmodig. 20 år tålmodig.

Et bryllup var imidlertid ikke nok.

20. august hadde stjerneparet enda et bryllup. Denne gangen skal det ha vært en mer storslått feiring i Georgia, ifølge People Magazine.

Nå deler hun de første bildene av selve bryllupskjolen i et nyhetsbrev.

Kjolen var en spesiallaget av Ralph Lauren.

– Kjolene var som en drøm ... tusen takk Ralph Lauren, skriver Lopez nyhetsbrevet.

Ifølge Vogue hadde artisten på seg tre Ralph Lauren kjoler i løpet av dagen.

Ben Affleck skal også ha hatt på seg en dress fra det kjente klesmerket.

Hårstylisten til Lopez, Chris Appleton, forteller til Vogue at de ønsket at antrekket skulle være tidløst.

Forlovet for 20 år siden

Stjernene var sammen en periode for rundt 20 år siden. De ble forlovet i 2002, men gikk fra hverandre i 2004 før de fikk giftet seg. Affleck er best kjent som skuespiller i filmer som «Batman v Superman: Dawn of Justice», «Gone Girl», «Good Will Hunting» og «Pearl Harbor».

Lopez er best kjent som musikkartist, men har også spilt i en rekke filmer. Paret har blant annet spilt sammen i filmen «Gigli» fra 2003.

STJERNEPAR: Affleck og Lopez var forlovet på 2000-tallet, men rakk aldri å gifte seg. 20 år senere fant de tilbake til hverandre.

I fjor ble det kjent at de igjen hadde funnet tonen. Da hadde Lopez vært sammen med baseballstjernen og forretningsmannen Alex Rodriguez, også kjent som A-Rod, siden 2017. De ble forlovet i 2019.

Lopez har tre ekteskap bak seg. Mest kjent er ekteskapet med sangeren Marc Anthony fra 2004 til 2014, som hun også har to barn med.

Hun var gift med Ojani Noa fra 1997 til 1998 og skuespilleren Cris Judd fra 2001 til 2003.