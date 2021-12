MILLIONER: På Twitter avslører Logan Paul millionbeløpet han har brukt på NFT i 2021.

Logan Paul avslører hvor mye han har brukt på NFT

Digital kunst har blitt populært blant kjendisene i 2021. Nå avslører Logan Paul hvor mye penger han har brukt på NFT i år.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Fansen skal visstnok være sjokkert over summen Paul har brukt på NFT. Det skriver nettstedet Dexerto.

Youtuberen har blitt særlig interessert i NFT gjennom 2021, og har også lansert sitt eget kryptokunst-prosjekt «CryptoZoo» i år.

NFT står for «Non Fungible Tokens» og er en unik digital signatur som beviser at den som har betalt er eieren av den digitale kunsten de har kjøpt. Krypto-kunsten kjøpes via kryptovalutaer.

Blant annet kjente memes har blitt solgt som NFT.

I NORGE: Logan Paul var nylig på norgestur. Her er han avbildet i Tromsø.

Brukte millioner på kunsten

Summen deler Paul i et skjermbilde på Twitter, og beløpet er virkelig høyt. Paul viser at han har kjøpt 139 NFT-er fra 16 ulike kolleksjoner – og det for den nette sum av 2,645 millioner dollar. Det tilsvarer nesten 24 millioner norske kroner.

Det dyreste kjøpet skal ha vært for 188.00 ETH (Etherum), skriver Dexerto. Én Ethereum er i dag verdt 35.766 norske kroner. Dermed kostet kunstverket over 6 millioner kroner.

Det er ikke klart hva Paul har kjøpt, men han har delt noen av kjøpene sine med fansen. Han skal blant annet ha blitt tilbudt 700.000 dollar for hans «CryptoPunk».

– Det er sinnssykt for en bildefil, skal youtuberen ha uttalt, ifølge Dexerto.

Han skal også ha sagt at han vet pengebruken er absurd, men at det er digital historie som han synes er spennende.

Også Pauls kompis, norske Kygo har brukt store summer på kryptokunst. Kygo og Paul møttes senest da Paul besøkte Norge i slutten av november.