MANAGER: Erland Bakke (43) har ikke villet svare på anklagene mot ham, men sier han vil forklare seg for politiet så fort som mulig.

Politiet starter etterforskning i kjendismanager-sak

Manager Erland Bakke sier han vil stille i avhør etter anklager om at han la frem en fabrikkert e-post i forbindelse med et søksmål.

Publisert: Nå nettopp

Oslo politidistrikt har åpnet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse mot kjendismanager Erland Bakke (43). Bakke anklages for å ha fabrikkert en e-post i forbindelse med et søksmål mot VGTV-profil og Farmen-programleder Mads Hansen (37).

– Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase. Ytterligere kommentarer til saken må derfor politiet komme tilbake til på et senere tidspunkt, skriver pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt i en e-post.

E-posten skulle være fra Playboy-modell Amalie Olufsen (24), som en kort periode samarbeidet med Bakke. Den skulle dokumentere at manageren hadde tapt en klient – og dermed penger – på grunn av kritikk fra Hansen i sosiale medier.

Men Olufsen nekter for at hun noensinne har skrevet eller sendt e-posten.

MODELL: Amalie Olufsen hadde et kortvarig samarbeid med kjendismanager Erland Bakke.

les også Modell og advokat anklager manager for bevisforfalskning

Bakke: – Bedt om å komme til avhør

– Jeg har i dag vært i kontakt med politiet og bedt om å komme til avhør så raskt som mulig. Jeg har ingen andre kommentarer, skriver Bakke i en e-post til VG.

VG har spurt Bakke om han mener e-posten er ekte og om han kan legge frem originalen. Han har ikke besvart spørsmålene.

Info Loven om uriktig forklaring Erland Bakke anklages i anmeldelsen for å ha brutt loven om uriktig forklaring, paragraf 221 i straffeloven. Paragrafen sier: «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til: a) retten b) notarius publicus (bekrefter f.eks. som underskrifters ekthet) c) offentlig myndighet under forklaringsplikt

d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis e) EFTA-domstolen, ellerf) Den internasjonale straffedomstolen. Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse mot en mistenkt som forklarer seg uriktig om det forhold mistanken mot ham gjelder. Det samme gjelder den som ikke kunne fortelle sannheten uten å utsette seg selv eller noen av sine nærmeste for straff eller fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art, med mindre vedkommende hadde plikt til å forklare seg. Vis mer

Advokat: Fått mange muligheter til å svare

– Det skulle bare mangle at politiet fulgte opp med å åpne etterforskning, sier advokat Jon Wessel-Aas, som leverte politianmeldelsen mot Bakke, som represresentant for Mads Hansen.

Wessel-Aas sier de ga Bakke en rekke muligheter til å kommentere det som for dem «ser ut som en fabrikkert e-post», men at Bakke aldri svarte og at de derfor gikk til politianmeldelse.

– Vi mener dette ser ut som en straffbar, uriktig forklaring med et fabrikkert bevis, all den tid Olufsen nekter for å ha sendt e-posten. Så må selvfølgelig politiet avhøre Bakke nå, sier Wessel-Aas.

ANMELDTE: Advokat Jon Wessel-Aas avventer nå politiets etterforskning.

Startet med søksmål for ærekrenkelser

Bakke saksøkte Hansen tidligere i år. Bakteppet var en konflikt som hadde pågått siden vinteren, som VG omtalte lørdag 23. oktober.

Bakke mente han hadde tapt penger som følge av at Hansen hadde opptrådt hensynsløst og fremsatt ærekrenkende påstander på Instagram.

Som bevis la Bakke frem en e-post fra Olufsen. Søksmål ble innstilt før det kom til full behandling i domstolen.

E-POSTEN: Slik ble e-posten presentert i et skriv til forliksrådet.

– Jeg har ikke sendt den e-posten der, sa Olufsen i oktober og forsikret om at hun kunne gjenta det i en rettssal.

Bakke svarte ikke på anklagen eller VGs spørsmål om e-posten i en artikkel publisert 29. oktober, men sendte følgende skriftlige uttalelse:

– Det er flere ting i Olufsens fremstilling som jeg ikke kjenner meg igjen i. Saken kom aldri til behandling i forliksrådet. Utover det har jeg ingen kommentar til denne avsluttede saken.

Modell og advokat: Anklager manager for bevisforfalskning

Managementselskapet til Mads Hansen er Max Social, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Til info: Advokat Jon Wessel-Aas har representert VG som advokat ved ulike anledninger.