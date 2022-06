KJENDISTUNG FEST: Vanessa Rudjord er iført en hvit brudekjole i slottet hun og Jonas Forsang giftet seg i.

Vanessa Rudjord røper nye detaljer fra Paris-bryllupet

I podkasten «Synnøve og Vanessa», forteller Vanessa Rudjord (46) om sitt spektakulære Paris-bryllup med Jonas Forsang (41).

Lørdag var det klart for et kjendistungt bryllup i Paris.

Moteprofil Vanessa Rudjord og Jonas Forsang ga hverandre sitt ja i et slott en times tid utenfor Paris.

Paret og gjestene var hemmelighetsfulle når det kom til flere detaljer rundt bryllupshelgen. Da VG møtte flere av gjestene utenfor det eksklusive hotellet Ritz lørdag, før de skulle reise til slottet, var det få som visste hvor seremonien skulle finne sted.

Det er også få bilder å finne fra selve bryllupsfesten på sosiale medier.

Nå røper Rudjord likevel flere nye detaljer fra bryllupet i podkasten «Synnøve og Vanessa» sammen med hennes forlover Synnøve Skarbø (51).

Flau for å be om mobilforbud

Den tidligere Costume-redaktøren forlovet seg allerede i 2019, ifølge Dagbladet.

Det avslører Rudjord i podkasten «Synnøve og Vanessa» som hun leder sammen med sin ene forlover og venninne, Synnøve Skarbø (51). Rudjords andre forlover var skuespiller og designer Pia Tjelta (44).

Rudjord avslører at hun hadde gitt gjestene sine streng beskjed om at det ikke var lov å filme eller fotografere under bryllupet. Gjestene fikk også forbud mot å dele noe Instagram.

– Vi valgte å ha mobilforbud, som jo egentlig er litt flaut å be om. Samtidig var det så viktig for meg, at ikke bare at jeg skulle være i nuet, men at alle skulle føle at de ikke trengte å ta opp mobilen for å filme. Jeg ville i hvert fall være i nuet. Derfor sendte vi ut melding til alle at det ikke er lov til å filme og ikke lov til å dele på Insta, sier Rudjord i podkasten.

Brudeparet hyret en egen fotograf til å ta bilder slik at alle gjestene fikk bilder i etterkant.

Rudjord gir i podkasten uttrykk for stor glede over begivenheten.

– Jeg er veldig, veldig lettet, mest av alt fordi det ble så fint. Jeg kjenner når det begynner å synke inn at det ble finere enn jeg hadde drømt om, sier hun.

