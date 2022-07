BLITT FORELDRE: Linn Wøyen Lenes og Øystein Lihaug Solberg ble kjent etter at de deltok i den tredje sesongen av «Ex on the Beach» i 2020.

Reality-paret har blitt foreldre

Linn Wøyen Lenes (22) og Øystein Lihaug Solberg (25) har fått en datter. Fødselen skjedde fredag.

Lenes og Solberg, som ble kjærester under innspillingen av realityprogrammet «Ex on the Beach», bekrefter på Instagram at de har blitt foreldre.

– Vi har det fint og er så stolte, skriver Lenes på Instagram Stories.

Paret skal nå nyte noen dager i fred og ro etter noen intense dager.

– Vi skal nå bare nyte litt fred og ro etter noen ganske så intense dager som førte til styrt fødsel nå i dag, skriver hun.

ÅPEN: Gjennom svangerskapet har 22-åringen jevnlig delt bilder av den voksende magen og andre aspekter ved det å være gravid.

– Spente, nervøse og fulle av kjærlighet

Det var i desember det ble kjent at de tidligere reality-deltagerne ventet sitt første barn sammen. De avslørte den gledelige nyheten på hver sin Instagram-profil. Paret har over 160.000 følgere til sammen.

Under video-innlegget skrev 22-åringen følgende:

«Vi gleder oss til du kommer i mai/juni 2022. Vi er spente, nervøse og fulle av kjærlighet. Uansett hvem du er kommer vi til å elske deg skyhøyt».

Siden den gang har Lenes holdt følgerne sine jevnlig oppdatert på svangerskapet på Instagram. Hun har også åpnet opp om hvordan det har føltes med en kropp i stadig forandring.

Solberg er også kjent fra «Skal vi danse» høsten 2020. Men da ble reality-profilen den første som måtte forlate parketten.

– Jeg var langt ifra den dårligste, sa han den gang til VG.