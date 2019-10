SAMMEN OM HUMORPRISEN: Else Kåss Furuseth og Morten Ramm. Hun er programleder og han er initiativtager sammen med TV-produsent Trond Kvernstrøm. Foto: Frode Hansen

Trosser krass kritikk og satser på nytt

Det er ikke bare moro å stå bak «Humorprisen». Det fikk Morten Ramm smertelig erfare i vinter. Ingen kvinner «ble funnet verdige» til en pris for 2018. Kritikken haglet og Ramm fikk så ørene flagret. Men det stopper han ikke fra å prøve igjen.

– Det var kjipt, jeg må innrømme det, sier Morten Ramm til VG.

Også denne gangen har han Else Kåss Furuseth med seg på laget som programleder for showet.

– Håper ikke du spurte meg bare fordi jeg skal være en slags kjønnsløs gallionsfigur. Et slags alibi som ikke støter eller provoserer noen, sier hun spøkefullt.

Men det var ikke bare morsomt da Sigrid Bonde Tusvik forlot Humorpris-utdelingen for 2018 i sinne: Ingen kvinner vant noen av prisene. «Har vi ikke fått bevist noen gang gjennom året at kvinner er morsomme? Hva må man gjøre for å være med i gjengen?» skrev Bonde Tusvik i Dagbladet l lørdagen etter.

I podkasten «Tusvik & Tønne» fortsatte hun tiraden. Og hun var ikke nådig:

– Det er nesten så jeg begynner å gråte. Vi kommer aldri til én gang å oppleve at bare kvinner vinner priser. Jeg blir så jævlig forbannet, jeg gidder faen ikke mer. For første gang vurderer jeg å slutte som kvinnelig komiker, sa hun i podkasten.

– Vi trodde hele utdelingen gikk fint, vi trodde alt var bra. De som vant var glade for å vinne. Hele prosessen var ryddig, alle var med. Det eneste som ikke var bra var en skjevfordeling på 10 menn og åtte kvinner i juryen. Men det har vi rettet opp i nå. Samtidig kan ikke vi i utgangspunktet gjøre noe med hvem som vinner, vi kan ikke bestemme at det blir kvinnelige vinnere i «Humorprisen» for 2019. Det ville være ren manipulasjon. Men kanskje har juryen en større bevissthet rundt problemstillingen denne gangen, sier Morten Ramm som står bak prisen sammen med TV-produsent Trond Kvernstrøm.

– Jeg jobber i et miljø som er blandet – hvor det er sabla mange morsomme damer, både foran og bak. Kommer ikke det frem under «Humorprisen» er det et problem. For som sagt, det kan ikke være slik at det bare er på Wixen blogg-awards at det er damer som vinner. Det som skjedde under utdelingen for 2018 speiler ikke virkeligheten, og i år så håper alle at jeg ikke står alene på scenen. For da blir det nok mer enn kronikk, kanskje en hel pamflett fra meg. Men la oss slippe fakkeltog, sier Else Kåss Furuseth

Komikerne konkurrere innenfor åtte forskjellige kategorier; «Årets humorprogram», «Årets morsomste på TV», «Årets morsomste humordrama», «Årets morsomste podcast», «Årets morsomste på nett», «Årets Sceneshow», «Årets Sceneshow indie» og «Årets Humorspire». Prisutdelingen finner sted 17. januar 2020, men blir ikke TV-overført.

– Dette skal være en morsom kveld hvor vi hyller hverandre. Det redder ikke verden, men kan skape bedre samhold i bransjen, sier Else Kåss Furuseth.

– Men blir det bare menn som vinner denne gangen også, da flytter jeg fra landet, sier Morten Ramm.

