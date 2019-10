PLATEKLAR: Kanye West på Met-gallaen i New York i mai i år. Foto: Angela Weiss / AFP

Plateanmeldelse: Kanye West – «Jesus Is King»: Jesus, Kanye

Yeezys gospelflørt står til troende. Såvidt.



Så var den plutselig her, Kanye Wests hyppig utsatte og tungt annonserte niende plate.

Albumet skulle egentlig hete «Yandhi», men rapperens «Sunday Service»-prosjekt – forseggjorte musikalske søndagsgudstjenester som han har syslet med siden starten av 2019, kort oppsummert – har preget vår manns liv i den grad at han måtte endre tittelen til den mye tydeligere – og langt mindre interessante – «Jesus Is King».

Wests religiøse tilbøyeligheter har vært åpenbare siden ikoniske «Jesus Walks» fra debutplaten «The College Dropout» – og ytterligere sementert av inspirerte samples i grenselandet mellom funk, soul og gospel. Her går han lenger – det finnes ingen vei utenom begrepet «kristenrap». På godt og vondt.

Åpningssnutten «Every Hour», sunget av Kanyes in-house-kor Sunday Service Choir, er herlig, men smått misvisende. Allerede under påfølgende «Selah» begynner det velkjente temperamentet til Ye å snike seg inn i evangelismen, uten at noen agnostiker vil vike en tomme av den grunn. «Akustiske», sungne «Closed On Sunday» er direkte pinlig.

De beste øyeblikkene på «Jesus Is King» inntreffer på albumets andre halvdel. Gospelsangeren Ant Clemons løfter låtene han er med på, ikke minst vakre «Water», som overlever et av flere poengløse og monomane vers fra West.

På «Hands On» er rapperen Kanye endelig på ferde igjen, og Fred Hammond bidrar godt med sjelfull vokal. Et gjenforent Clipse og ostesaksofonisten Kenny G gjester «Use This Gospel» – resultatet er forvirrende, men overraskende fint.

«Jesus Is King» er i det hele tatt et album det er vanskelig å bli klok på – i likhet med opphavsmannen selv. Den instendige messianske messingen gjennom skivas elleve låter ber oss ta Kanyes relativt ferske åndelighet på alvor.

Det ville trolig vært enklere om ikke han oppførte seg som en MAGA-hoiende tosk så fordømt ofte som han gjør.

Men det er håp for alle, som det heter i skriftene. Og hvis dette simpelthen er trolling, er den i det minste dønn gjennomført.

BESTE LÅT: «Water»

