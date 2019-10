SINGEL: Liam Payne, her under MTV Video Music Awards i Radio City Music Hall i New York i august. Foto: Evan Agostini / AP

Liam Payne om tiden i One Direction: – Ble vant til å være beruset

Popstjernen forteller at tiden i bandet ville ha tatt livet av ham dersom han ikke hadde sluttet.

Tidligere One Direction-medlem, Liam Payne (26), åpner opp om det kaotiske popstjernelivet sitt i podkasten «Table Manners with Jessie Ware». Under intervjuet røper 26-åringen at rampelyset gikk hardt utover helsen hans.

– Det var en fase i livet hvor jeg drakk veldig mye. Jeg la på meg uten å legge merke til det, forteller Liam Payne åpent, ifølge PageSix.

Popstjernen forteller at flere ofte kalte ham for det «største» medlemmet i bandet, men det var ikke før Payne så et paparazzibilde av seg selv at han innså det måtte en forandring til.

– Jeg ble overrasket over at jeg ble den fyren, men jeg er glad det skjedde. Det var verdt det for å innse hva livet bringer, forteller han.

Drakk hver dag

Liam Payne var en del av det populære guttebandet One Direction sammen med Zayn Malik (26), Niall Horan (26), Harry Styles (25) og Louis Tomlinson (27). I 2015 bestemte imidlertid medlemmene seg for å ta en pause.

Året etter kom boybandet på Forbes sin årlige liste som en av de rikeste kjendisene i Europa. Payne forteller at bandet ofte var overarbeidet.

– Vi hadde ikke noe liv ved siden av. Jeg lærte ingenting om meg selv, forteller han.

Popstjernen innrømmer at han var beruset hver eneste dag, og stort sett mesteparten av dagen. Det var kun under konsertene 26-åringen klarte å holde seg edru, ifølge ham selv.

– Jeg ble vant til å være beruset. Tidsskjemaet vårt var bare rot. Da jeg gikk av scenen, pleide jeg å være full av endorfiner og bli skikkelig beruset. Videre våknet jeg fem på ettermiddagen og gjorde det samme dag for dag, sier Payne.

– Ville drept meg

For to år siden ble popstjernen og Cheryl Cole (36) foreldre til en gutt. Paret, som sto frem som kjærester i 2016, gjorde det slutt i fjor. Payne forteller at han begynte å innestenge seg selv.

– Jeg lærte meg å være isolert over lengre tid. Når du kommer inn i en slik rytme, er det farlig, fordi man kan forbli der, sier han.

For to år siden brøt 26-åringen ut av One Direction. Selv om Payne innrømmer han var redd for avgjørelsen, mente han det var nødvendig.

– Det var ikke akkurat en lettelse – for det var skummelt, men jeg måtte få en slutt på det. Ellers ville det ha drept meg, sier han.

