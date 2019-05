BEKREFTET FORHOLD: Prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek bekreftet søndag kveld at de er et par. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Kjendisene gratulerer prinsesse Märtha Louise og sjamankjæresten

Superstjerne Gwyneth Paltrow er én av dem som hyller forholdet. Også norske kjendiser kaster seg på gratulasjonsbølgen.

Etter at paret avslørte forholdet søndag kveld har lykkønskningene strømmet inn i sosiale medier. Flere av gratulasjonene kommer fra kjendisverdenen.

– Fantastisk, skriver superstjerne Gwyneth Paltrow under bildet Verrett har lagt ut av prinsessekjæresten.

Durek Verrett har på Facebook omtalt Paltrow som «en kvinne som ikke er redd for å dykke inn i dypet av den menneskelige sjelen og spørre «hva mer»», sammen med et bilde av de to.

– Hun er en god venn som hjelper meg til å bli en bedre mann og holder meg ærlig, for ikke å nevne at hun pleier meg når jeg er utbrent, skriver han.

GODE VENNER: Gwyneth Paltrow og Durek Verrett figurerer sammen i flere bilder i sosiale medier. Foto: Privat

Også countryartisten LeAnn Rimes har gitt sin støtte i kommentarfeltet.

– Dette er vakkert! Jeg er så glad på deres vegne, skriver hun.

Fitnesstjernen Tracy Anderson skriver «jeg elsker deg og dette».

Også flere norske kjendiser har kastet seg på gratulasjonsbølgen. Skuespiller Pia Tjelta har svart på Märtha Louises kunngjøring med smilefjes med stjerneøyne. Boksedronning Cecilia Brækhus svarer med hjerte og high five-emoji.

Designer Fam Irvoll har reagert med fem røde hjerter i kommentarfeltet.

Både Tone Damli, Helene Olafsen og Camilla Pihl har gitt sin «like» til innlegget.

Både prinsessen og den amerikanske sjamanen Durek Verrett la søndag kveld ut bilder på Instagram og kunngjorde sin kjærlighet til hverandre.

– Jeg føler meg så lykkelig og velsignet over at han er min kjæreste. Takk min kjære, for at du inkluderer meg så sjenerøst inn i din familie. Jeg elsker deg fra denne evigheten til den neste, skrev prinsessen.

