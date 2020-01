Hadid på vei ut av rettsalen på Manhatten i New York. Foto: Ted Shaffrey / AP

Toppmodell kan bli jurymedlem i Weinstein-saken

Toppmodellen «Gigi» Hadid (24), kan være med på å avgjøre Harvey Weinsteins skjebne.

Nå nettopp

Jelena Noura Hadid (24), bedre kjent som Gigi Hadid, ble mandag kalt inn som en av 120 potensielle jurymedlemmer i rettssaken mot Harvey Weinstein (67).

Den tidligere filmprodusenten er tiltalt for voldtekt og for å ha tvunget til seg oralsex. Han har hele tiden nektet skyld for anklagene mot ham.

Hadid er datter av eiendomsutvikleren Mohamed Hadid og den tidligere modellen Yolanda Hadid. Til vanlig går hun visninger for noen av verdens største motehus, som Victoria’s Secret, og er nær venninne med Jenner-søstrene.

CNN skriver at Hadid fra vitneboksen fortalte at hun har møtt Weinstein før.

På spørsmål fra dommere om hun kunne være rettferdig og upartisk i en rettssak, svarte Hadid «ja».

MODELLSØSTER: Gigi (t.v.) og modellsøsteren Bella Hadid, er blant verdens mest ettertraktede modeller. Foto: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

Videre spurte dommeren om noen av de potensielle jurymedlemmene har møtt noen av vitnene før. Ifølge reporteren på innsiden av rettssalen, svarte Hadid at hun har møtt skuespilleren Salma Hayek.

Hayek er en av flere titalls kvinner som har anklagd Weinstein for seksuell trakassering.

Hadid er en av 35 mulige jurymedlemmer som er blitt bedt om fylle ut spørreskjemaer og komme tilbake på torsdag.

Ifølge The Guardian ønsker dommeren å ha på plass en jury i neste uke.

Publisert: 14.01.20 kl. 12:08

