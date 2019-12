SKAL GIFTE SEG: Dennis Andersen og Ida Wulff er forlovet. Foto: Ida Wulff

Blogg-kjendis forlovet på julaften: - Han vet ikke hva han har stelt i stand

En av Norges mest kjente bloggere, Ida Wulff (28), skal gifte seg.

Nå nettopp

Det kunngjorde bloggeren selv på Instagram.

– Favorittmennesket mitt fridde til meg på julaften, skriver hun ved et bilde av henne og kjæresten Dennis Andersen.

Til VG forteller bloggeren - via e-post - at Dennis fridde da de tok bilder sammen foran juletreet.

– Da jeg tok bilder av ham, dro han plutselig frem esken med ringen. Jeg har egentlig fått litt kjeft for å bruke for mye penger på juletreet, men det ble det perfekte bakteppet for et frieri, sier hun.

– Hva tenkte du da han gjorde det?

– Jeg ble så satt ut at jeg fikk leamus på øyet og svikt i knærne. Måtte sette meg ned før jeg klarte å svare, svarer hun.

Paret, som ifølge Ida har vært sammen i to år og fire måneder, har ennå ikke satt noen bryllupsdato. Men Ida vil innkalle til planleggingsmøte når julen er over, opplyser hun om.

– Han vet ikke hva han har stelt i stand, he he.

Wulff ble tidlig kjent gjennom bloggen sin, og hadde på et tidspunkt Norges mest leste blogg. Nå er 28-åringen del av United Influencers sammen med blant annet Sophie Elise og Caroline Berg Eriksen.

Det var også gjennom United Influencers det forlovede paret møttes.

– Vi møttes da han ville rekruttere meg som profil eller blogger til United Influencers hvor han jobber. I første omgang var jeg ikke interessert i å flytte på meg, jeg hadde vært hos Nettavisen i 10 år, forklarer bloggeren.

– Han ga opp å signere meg, men vi ble kjent på privaten og vipps, så hadde han plutselig egen sokkeskuff hjemme hos meg. Jeg endte jo opp med å signere med United Influencers til slutt også, så der fikk han i pose og sekk!

Publisert: 26.12.19 kl. 22:18

Mer om

Flere artikler