STILTE MED HUND PÅ T-SKJORTEN: Mendez (t.h.) og Alvaro Estrella fremfører «Vamos Amigos» i Scandinavium lørdag kveld. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk artist får T-skjortenekt i Melodifestivalen

Motivet på T-skjorten Mendez bar da han framførte «Vamos amigos» lørdag, kan ha vært et politisk budskap, mener Melodifestivalen.

NTB-TT

For mindre enn 10 minutter siden

Hunden på T-skjorten til Leo Mendez, som deltar i svenskenes svar på Melodi Grand Prix med Alvaro Estrella, ligner på «Negro matapacos», et symbol som forestiller en løshund som befant seg i gateprotestene i Chiles hovedstad Santiago i 2010.

Symbolet forekom på nytt i forbindelse med de voldsomme protestene i Chile, som er Mendez’ hjemland, i høst. Navnet kan oversettes til «den svarte politidrapsmannen».

– Jeg fikk høre under direktesendingen at det var et symbol i motivet på T-skjorten, og vi må få greie på hva dette faktisk innebærer før jeg sier noe mer, sier prosjektleder Anette Helenius i Melodifestivalen til Göteborgs-Posten.

Hvorvidt Mendez kommer til å diskvalifiseres på grunn av trøyens mulige politiske kobling er «for tidlig å si», ifølge Helenius.

– Men helt tydelig er det at Mendez ikke kommer til å få ha på seg T-skjorten framover, sier hun.

Artisten selv nekter for at det er en politisk årsak til at han valgte T-skjorten.

– Dette er en herreløs hund som ble, jeg vet ikke, drept, eller som har vært med i en demonstrasjon. Jeg syns det var synd at det skjedde. Jeg er et dyremenneske og derfor har jeg på meg T-skjorten. Det er alt, sier han til Göteborgs-Posten, og legger til at han ikke prøvde å komme med noe politisk budskap.

Anna Bergendahl med «Kingdom Come» og Dotter med «Bulletproof» er videre til finalen, mens Paul Rey med «Talking In My Sleep» og Mendez feat. Alvaro Estrella med «Vamos amigos» er videre til «andre chansen».

Publisert: 09.02.20 kl. 03:00

