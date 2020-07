ÅPNER OPP: Ellen DeGeneres åpner opp etter intern gransking. Foto: Chris Pizzello / Invision

Ellen DeGeneres tar grep etter intern gransking: – Jeg er lei meg

Talkshow-verten Ellen DeGeneres åpnet torsdag opp om granskingen av «The Ellen DeGeneres Show» i en e-post til de ansatte. Hun lover at det vil bli tatt grep.

Nå nettopp

Denne uken ble det kjent at Warner Brothers, som produserer talkshowet, har hentet inn et eksternt selskap for å foreta en intern gransking av arbeidsmiljøet på «The Ellen DeGeneres Show».

Granskingen kom i kjølvannet av en større artikkel hos Buzzfeed der tidligere ansatte kom med påstander om usunt arbeidsmiljø med blant annet rasisme og trusler.

Bakgrunn: Starter intern gransking av «The Ellen DeGeneres Show»

– Ikke alle påstandene ble bekreftet, men vi er skuffet over at de primære funnene i granskingen indikerer mangler knyttet til showets daglige ledelse, sier produksjonsselskapet i en uttalelse ifølge Reuters.

Videre sier selskapet at det vil bli iverksatt tiltak, som endringer i bemanningen, uten å gi flere detaljer, skriver Reuters.

I en e-post til de ansatte sier Ellen DeGeneres at hun er glad disse påstandene kommer frem i lyset. E-posten er ifølge Reuters offentliggjort, og er blant annet gjengitt i sin helhet av Variety.

– På dag én av dette talkshowet sa jeg i det første møtet at «The Ellen DeGeneres Show» skulle være et lykkelig sted. Ingen skulle noen gang heve stemmene sine, og alle skulle bli behandlet med respekt. Åpenbart ble det ikke sånn, og jeg er skuffet over å høre at det ikke har vært sånn. Og for det, er jeg lei meg. Alle som kjenner meg vet at det er det motsatte av hva jeg tror på og hva jeg håpet på for vår program, skriver hun, og påpeker at hun gjerne skulle sagt dette ansikt til ansikt, men at det ikke lar seg gjøre på grunn av coronarestriksjonene.

Videre skriver DeGeneres at hun vil jobbe med Warner Brothers for å ta grep.

– Mitt navn står på plakatene og alt vi gjør, og jeg tar ansvaret for det. Ettersom vi har vokst eksepsjonelt har jeg ikke hatt muligheten til å følge med på alt, og jeg har stolt på at noen gjør jobben de vet jeg ønsket de skulle gjøre. Åpenbart har ikke noen gjort det. Det vil nå bli gjort noe med, og jeg forsikrer dere om at dette ikke vil skje igjen.

Blant anklagene er at ledere skal ha gitt beskjeder på vegne av superstjernen. Det finner hun seg ikke i.

– Jeg har også hørt at folk, som jobber med og for meg, snakker på vegne av meg og på en måte ikke representerer meg. Det må stoppe.

– Jeg er glad dette kommer frem. Jeg lover å gjøre min del for å jobbe for at jeg og de rundt meg lærer og vokser av dette. Det er viktig for meg og Warner Brothers at alle som har noe å si, føler de trygt kan si det de vil, skriver hun.

Publisert: 31.07.20 kl. 04:30

Les også

Mer om Ellen DeGeneres

Fra andre aviser