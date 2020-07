SMITTET: Tom Hanks og kona Rita Wilson ble tidlig corona-smittet. Foto: Jordan Strauss / Invision

Tom Hanks om coronasykdommen: – Føltes som om beina mine var laget av kjeks

Slik beskriver filmstjernen Tom Hanks (64) hvordan han opplevde covid 19-symptomene etter at han og kona ble smittet av coronaviruset.

I forbindelse med lanseringen av den nye krigsfilmen «Greyhound», var han gjest via videolink i TV-showet «A Late Show» tirsdag kveld.

– Det føltes som om beina mine var laget av kjeks, forteller Hanks til programlederen Stephen Colbert og legger til:

– Hver gang jeg beveget meg, følte jeg at noe var i ferd med å smuldre opp inni meg. Har du noen gang vært veldig støl i rumpa? Sånn føltes det. Det var så ømt.

Den amerikanske skuespilleren Tom Hanks ble i mars lagt inn på et sykehus i Australia etter å ha testet positivt på coronavirus. I midten av måneden ble han utskrevet fra sykehuset.

Kona hans, sangerinne og skuespiller Rita Wilson (63), lå også innlagt etter å ha fått påvist coronasmitte. I intervjuet forteller han at de ikke aner hvordan de ble smittet av viruset.

– Jeg følte meg «punky», sier Hanks i intervjuet.

– Min kone ble hardere rammet. Hun følte seg dårlig. Hun hadde mye høyere feber, var forferdelig kvalm og mistet både smak- og luktesans, forteller Hanks.

NY KRIGSFILM: Tom Hanks lanserer i disse dager sin nye film «Greyhound». Foto: Apple TV Plus

Han har lenge vært kritisk til både måten amerikanske myndigheter takler coronakrisen på og til amerikanernes generelle mangel på å ta alvoret inn over seg. Nå senest i et intervju med TV-showet «Today»:

– Det er et mørke der ute. Dette viruset dreper. Det er lett å si at mange blir drept i trafikkulykker også. Men disse ulykkene skjer ofte fordi mange bilførere ikke gjør som de skal, de kjører for fort og følger ikke med, sier Hanks.

Publisert: 16.07.20 kl. 20:13 Oppdatert: 17.07.20 kl. 15:05

