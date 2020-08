Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander (25) deltok i «Love Island» på TV 2. Foto: TV 2

Brudd for «Love Island»-par

Iselin Nordøy (24) og Omid Rosander (25) bekrefter at forholdet er avsluttet.

Duoen var blant deltagerne i TV 2-programmet «Love Island» i vinter. De vant ikke konkurransen i realityprogrammet, men de fant kjærligheten og ble kjærester.

Deltagerne i «Love Island». Foto: Randi Elise Midtskog

Nå er de ikke lenger et par. I en YouTube-video sier en åpenhjertig Nordøy at det er slutt.

«Jeg vet at det er noen av dere som følger med på meg, som har merket at noe er galt. Fordi i det ene øyeblikket så pakker jeg ned leiligheten min og snakker om at jeg har lyst til å flytte sammen med Omid. Og i det neste er han nærmest helt ute av livet mitt».

– Hadde lyst til å dele mye

«Jeg visste at det å bli en offentlig person kunne by på utfordringer, spesielt når man har det tøft, men Omid og jeg hadde sammen lyst til å dele mye av oss», fortsetter hun.

Begge bekrefter bruddet overfor VG. Det var TV 2 som meldte det først.

– Jeg kommer ikke til å utdype noe mer om bruddet, sier han til VG.

Før TV-serien bodde Iselin Nordøy i Oslo og Omid Rosander i Kristiansand. Da TV-kamerane ble skrudd av i vinter sa de dette til VG:

– Vi har vært veldig trygge på hverandre hele veien, og delte det vi satt på av følelser helt fra starten av. Så vi har allerede opplevd hverandre i nesten alle mulige situasjoner. Vi er ikke stresset for hvordan dette skal gå når vi kommer hjem, sa Iselin Nordøy til VG

Publisert: 03.08.20 kl. 14:57

