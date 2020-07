NYFORLOVET: Demi Lovato har forlovet seg med kjæresten Max Echric, røper artisten på Instagram torsdag. Foto: Danny Moloshok / X01907

Demi Lovato er forlovet

Artisten annonserer på Instagram at kjæresten Max Ehrich har fridd, fire måneder etter at det ble kjent at de var et par.

– Da jeg var liten kalte faren min meg alltid for hans «lille partner». Etter i dag skal jeg offisielt være en annens partner, skriver Demi Lovtao (27) på Instagram, hvor hun har delt bilder av seg selv og kjæresten Max Ehrich (29) på stranden der han fridde.

– Du presser meg aldri til å være noen andre enn meg selv. Du får meg til å ville være den beste versjonen av meg selv, fortsetter Lovato, som har vært åpen om hvordan hun i mange år har slitt med blant annet alkohol- og narkotikamisbruk.

I juli 2018 ble artisten innlagt på sykehus etter at hun ble funnet bevisstløs hjemme som følge av en overdose. Kun uker før hadde hun stått på scenen i Oslo Spektrum.

Moren om overdosen: – Jeg var i sjokk

Forholdet ble kjent i mars

I et av bildene delt på Instagram torsdag viser Demi Lovato også frem forlovelsesringen. Hun skriver at hun gleder seg til å starte en familie og et liv sammen med Echrich.

Også han deler den gledelige nyheten med sine følgere.

– Du er hver eneste kjærlighetssang, hver eneste film, tekst, dikt, alt jeg noensinne kunne drømt om og mer i en partner, skriver han.

– Jeg kan ikke tilbringe enda et sekund av tiden min her på jorden uten det mirakelet det er å ha deg som min kone.

Forholdet mellom Lovato og Echrich ble bekreftet i mars etter at det i noen uker hadde versert rykter om at de to var blitt et par.

Lovato var i flere år i et forhold med skuespiller Wilmer Valderrama (40). Forholdet tok slutt i 2016. I november delte Lovato et kyssebilde på Instagram med sin daværende kjæreste Austin Wilson (28). Forholdet tok slutt en drøy måned senere.

27-åringen har også vært åpen om sin seksuelle legning.

– Jeg holder fremdeles på å finne ut av det. Jeg fortalte ikke foreldrene mine at jeg kunne se meg selv ende opp med en kvinne før i 2017, sa hun tidligere i år i et intervju med Entertainment News.

Publisert: 23.07.20 kl. 09:35

