Christer Falcks forlag gikk i minus i 2019: – Et skikkelig dårlig år

Etter nesten ti års stødig drift gikk Falck Forlag på en økonomisk smell i fjor. Falck kunngjorde også en slutt for forlagsvirksomheten, men sier nå at selskapet vil fortsette.

I oktober 2019 fortalte Christer Falck (50) at han skulle «skrinlegge» forlaget sitt, som også gir ut musikk.

«80 bøker på 10 år holdt. Mange av dem kritikerfavoritter og snakkiser, men hva hjelper det når man ikke får dem inn i butikk. Jeg ble advart mot bokbransjen da jeg startet, men tenkte ikke at det skulle være en så umulig kamp. En god bok er en god bok, og får den nok presse så skal den normalt sett selge. I bokbransjen funker det ikke sånn», skrev han i et innlegg på Facebook.

Regnskapstallene for 2019 viser at Falck Forlag – som til vanlig har gått omtrent i null – i fjor støtte på utfordringer økonomisk.

Største tap

Selskapet hadde riktignok en rekordomsetning på 4,4 millioner kroner.

Men årsresultatet endte på 547.000 i minus. Et tap over ti ganger så stort som det største selskapet hadde hatt frem til da, som var 54.000 i minus i 2012.

– Jeg er en som tar sjanser, og de som tar store sjanser går av og til på en smell, sier Falck til VG.

– 2019 var et skikkelig dårlig år.

Han påpeker at det også var et år med mye virksomhet for ham, hvor han arrangerte to festivaler og over 30 enkeltkonserter ved siden av å gi ut plater og bøker.

– I tillegg jobbet jeg med musikkproduksjoner for TV. Og brukte alt for mye tid på ulønnet arbeid, eller såkalt dugnad.

I 2019-regnskapet kommer det frem at han har lånt ut 714.000 kroner til selskapet, som han eier alene.

– At jeg har lånt penger privat inn i firmaet, er en konsekvens av at det har gått dårlig, og at det ikke kunne falle meg inn å stikke fra regningen.

Langt bak

Det oppgis også at selskapet mottok 504.000 i offentlige tilskudd i 2019 – en liten nedgang fra 2018, da selskapet meldte å ha mottatt 564.000 i offentlige tilskudd.

Da Falck i fjor høst varslet skrinlegging av forlaget, skrev han også om hvordan hans virksomhet som plateutgiver var prisgitt offentlige støtteordninger, og at det var blitt «så godt som ingen uttelling» fra Norsk Kulturråd de siste årene.

I tillegg til flere mindre beløp fra andre institusjoner oppgir han å ha mottatt 190.000 fra Norsk Kulturråd i 2019. Etter hva VG får brakt på det rene fikk han tildelt 200.000 til festivalvirksomhet.

Uansett mener Falck at denne støtten er «minimal» med tanke på omfanget av katalogen og produksjonen han står bak – og med tanke på hva andre festivaler enn hans egne «Gåsehud»-prosjekter har fått.

– Det er liten tvil om at jeg ligger langt bak i støttekøen der, sier Falck.

Han viser til kulturrådets publiseringsstøtteordning hvor en rekke små selskaper i 2019 mottok flerfoldige hundre tusen for sine plateutgivelser og hvert album støttes med 90.000.

– Falck Forlag fikk ikke en krone på den ordningen i fjor, sier Falck. Han fikk avslag på fem søknader i 2019.

Kulturrådet påpeker overfor VG at Falck har fått penger via ordningen tidligere, og at flere av hans søknader har vært knyttet til reutgivelser av allerede utgitt musikk, som ordningen ifølge dem ikke dekker.

I 2019-regnskapet meldes det intet som tyder på at Falck tenker å gi opp Falck Forlag.

Det påpekes der at coronapandemien forventes å medføre vesentlig lavere omsetning i 2020 enn i 2019.

«Dog er den underliggende omsetningen av musikk og bøker fortsatt tilstede, og det forventes at denne omsetningen gir positive, men relativt små, bidrag til resultatet i 2020», skriver Falck.

Satser på festivaler

Til VG gjør han det klart at han ikke har planer om å legge ned selskapet.

– Jeg har godt over hundre aktive plateutgivelser og over 50 bøker jeg gjerne vil skal være tilgjengelig for folk.

Falck understreker at han også skal ferdigstille en rekke utgivelser han allerede har lovet seg bort til, blant annet en CD-boks med Jahn Teigens komplette verker.

– Etter det vil jeg konsentrere meg om festivaler med mitt nye firma HES & Falck. En og annen gang er det mulig jeg slipper en bok eller plate.

Kulturveteranen har de siste månedene vært involvert og profilert i prosjektet «Koronerulling», hvor artister holdt konserter tilgjengelig for strømming fra Sentralen i Oslo.

Sammen med musikkselskapet HES dannet han det nye selskapet HES & Falck i mars, kort tid etter at ovennevnte konsertserie startet.

Dette selskapet søkte om 900.000 kroner fra Norsk Kulturråd til «Koronerulling», og ble tildelt 450.000.

Falck ønsker ikke å kommentere støtten de fikk der, og henviser til sin partner, HES-sjef Hans Petter Haaland. Han har ikke besvart VGs henvendelse om kommentar.

Publisert: 02.08.20 kl. 11:49

