STJERNEPAR: Baseballstjernen Michael Kopech (24) og «Riverdale»-stjernen Vanessa Morgan (28) har vært gift siden januar 2020. Her under «Pre-Emmy Party» i 2018. Foto: O'Connor/AFF

Har søkt om skilsmisse fra «Riverdale»-stjerne

Nyheten om at Michael Kopech (24) skal ha søkt om skilsmisse fra «Riverdale»-stjernen Vanessa Morgan (28), kommer få dager etter at Morgan avslørte at hun er gravid.

Baseballstjernen Michael Kopech (24) skal ha søkt om skilsmisse fra «Riverdale»-stjernen Vanessa Morgan (28) etter seks måneders ekteskap, ifølge People.

Ifølge rettsdokumenter sendt inn til Morris County i Texas, skal Kopech ha søkt om skilsmissen 19. juni, skriver avisen.

Nyheter om skilsmissen kommer bare dager etter at Morgan avslørte at hun er gravid.

En talsperson for Morgan bekreftet overfor People at Kopech er far til Morgans kommende barn, men ønsker ikke kommentere skilsmissen.

Morgan og Kopech har vært gift siden januar i år, etter å ha vært er par siden sommeren 2018.

Det var fredag i forrige uke at Vanessa Morgan avslørte at hun venter en liten gutt i januar 2021.

På sin Instagram-profil delte hun nyheten ved å legge ut et innlegg med flere videoer, hvor hun samtidig avslørte babyens kjønn.

– Jeg ønsker å holde dette kapitlet i livet mitt privat, men jeg ville være den første til å dele nyhetene, skriver hun.

– Du ble laget med så mye kjærlighet og allerede nå utstråler du et så sterkt lys at det varmer magen min. Takk Gud for denne velsignelsen. Jeg er bare så lykkelig og gleder meg til å vie hver dag til å være den beste mammaen jeg kan være, fortsatte Morgan.

Videoene viser at Morgan avholdt en fest i forbindelse avsløringen av babyens kjønn, og Kopech er ikke å se i noen av innleggene fra festen.

Sist Morgan delte et bilde av ektemannen var i begynnelsen av mai, i forbindelse med Kopechs 24-årsdag.

Publisert: 28.07.20 kl. 11:41

