Så mye koster en privat video-chat med «Entourage»-stjernen

«Entourage»-stjernen Jeremy Piven er en av mange kjendiser som i disse corona-tider sper på inntekten ved å tilby fansen enten video-chat – eller en ferdig innspilt personlig hilsen.

Prisen ligger på rundt 150.000 kroner for en privat samtale – eller 4000 kroner for en ferdig innspilt hilsen.

Både amerikanske EW og den britiske avisen Independent omtaler prisen på en prat med stjernen.

For det norske publikumet er Piven først og fremst kjent for sin rolle, både i TV-serien og senere filmen «Entouragage» og «Edge of Tomorrow». Men han har også hatt en større rolle i TV-serien «Mr Selfridge» som også har vært vist på NRK.

Kontakten med Piven og en rekke andre kjendiser som Lance Bass, Sean Astin, Andrew Dice Clay og Tony Hawk formidles via nettstedet Cameo. Men disse ligger betydelig lavere i pris enn Piven.

Grunnleggeren av Cameo, Steven Galanis, skriver på Twitter at selv om en direkte-samtale kan høre dyrt ut, er det ikke så dyrt sammenlignet med en ferdig innspilt hilsen.

Det hører også med til historien at man kan ikke tillate seg å si hva som helst i en slik privat samtale. Dersom man ikke forholder seg til betingelsene som man på forhånd må godkjenne, kan kjendisen avslutte samtalen.

Også flere norske kjendiser har prøvd seg på å tjene penger på videohilsener:

