TV 2 ba Gaute Grøtta Grav fjerne kanalens logo i reklame for eget program

Den tidligere «Farmen»-programlederen (41) søkte etter tips i forbindelse med et nytt program han jobber med. Plakaten var merket med «TV 2 Sumo», men han har aldri hatt en avtale med kanalen. – En feil, erkjenner han.

Tidligere i vår ble det kjent at Gaute Grøtta Grav ikke lenger skal lede «Farmen» på TV 2. Litt senere kunne VG avsløre at det er Mads Hansen (36) som tar over stafettpinnen etter 41-åringen.

Enda litt senere annonserte den tidligere «Farmen»-programlederen at han og kjæresten Cathrine Montero Moen jobber med et nytt TV-konsept som handler om norske ferieperler. Og i slutten av mai lå det et bilde ute på deres egen nettside med følgende tekst:

«Gaute og Cathrine tar med seg bobil og kamera for å dokumentere minnerike feriesteder i Norge. Vet du hvor de bør dra? Tips oss».

«Plakaten» var merket med TV 2 Sumo-logoen nederst i hjørnet. Noen dager senere var logoen borte.

Etter hva VG erfarer prøvde Grav å selge inn ideen til TV 2. Dette var imidlertid ikke noe kanalen ville satse på.

Til VG bekrefter pressesjef i kanalen, Jan-Petter Dahl, at det var TV 2 som tok kontakt med sin tidligere programleder og ba ham fjerne logoen i hans markedsføring av eget program.

– Vi ble gjort oppmerksom på at Gaute hadde lagt ut denne plakaten med TV 2s logo på, så da ba vi ham om å fjerne den. Dette har ingenting med TV 2 å gjøre. Hvorfor han gjorde det, får han nesten selv svare på, forteller Dahl, som ikke ser spesielt alvorlig på hendelsen.

TOK GREP: Den tidligere «Farmen»-programlederen fjernet TV 2-logoen etter at kanalen tok kontakt med ham og ba ham fjerne den. Foto: Privat

– Dette har aldri vært noen stor sak for oss. Alle har lov til å gjøre feil, og det her var en liten én.

– Stemmer det at Gaute Grøtta Grav prøvde å selge inn dette konseptet til TV 2, men fikk avslag?

– Det kan jeg ikke si noe om. Det blir feil av meg å gå inn på konkrete innsalg eller «pitcher», sier han.

Det er usikkert hvor lenge bildene som inneholdt TV 2-logoen ble liggende ute. Til VG bekrefter Gaute Grøtta Grav at programmet i utgangspunktet ble solgt inn til hans tidligere kanal.

– Ja, men i sommer produseres det ikke noe direkte magasin som ferieperler passer inn i, så da legger vi ut innslagene på egne kanaler i stedet. Som et eksperiment, sier han.

Han forklarer at det var en glipp som gjorde at TV 2-logoen kom med på nettsidene til ham selv og kjæresten.

– Bildene med TV 2s logo ble laget internt for kanalen som informasjon rundt prosjektet, og disse ble lagt ut ved en feil på nett. Logoen ble selvsagt fjernet så fort vi ble oppmerksomme på det. Jeg vet ikke hvor mange dager de lå der, men det var uansett beskjedne besøkstall på nettsiden på det tidspunktet, mener 41-åringen.

Ifølge programlederen blir «Ferieperler» nå å finne på parets kanaler på Facebook, YouTube og Insta, samt på deres egen nettside.

– Vi ser frem til å produsere innhold både direkte og redigert gjennom sommeren. Og vi gleder oss til å vise frem mange av Norges beste steder. Turen starter på fredag, sier 41-åringen til VG.

19. mai kom nyheten om at Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen venter baby sammen. Litt under en måned senere ble det kjent at de har forlovet seg.

Publisert: 17.06.20 kl. 19:09

