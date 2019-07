JAZZ: Paolo Vinaccia kom til Norge fra Italia i 1979 og har siden spilt på nærmere 300 plater. Foto: Mattis Sandblad / VG

Paolo Vinaccia er død

Artistveteranen ble 65 år gammel.









Det bekrefter Knut Reiersrud til VG. Paolo Vinnacia døde fredag ettermiddag.

– Trodde jeg var forberedt, siden han har vært i krigen med kreft i 10 år, men det var jeg tydeligvis ikke. Det var helt knusende, skriver han.

Vinaccia har levd med kreft i kroppen i over ni år.

30. november 2009 fikk artisten diagnosen «malignant tumor in the pancreas» – ondartet svulst i bukspyttkjertelen. Da fikk Vinnacia vite at han hadde to måneder igjen å leve.

Flere har omtalt Vinnacia som et mirakel, for ifølge legene skulle han vært død for lenge siden.

Paolo Vinaccia kom til Norge fra Italia i 1979 og har siden spilt på nærmere 300 plater. Han har en sjelden høy stjerne hos norske jazz- og rockmusikere.

– Det er ingen som spiller som Paolo. Han har et helt unikt lydøre, og en helt unik energi. 80-tallet med han var som en videregående skole for meg, uttalte Vinaccias kollega i Heavy Gentlemen, Jørun Bøgeberg, til VG i januar.

Paolo Vinnacia har deltatt på over hundre album. Den første var «Sami Ædnan» (1981) med Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg. Han har i tillegg spilt sammen med flere norske artister, blant annet Morten Harket, Jan Eggum, Kari Bremnes og Terje Rypdal.

Tirsdag vant Vinnacia den høythengende æresprisen til Oslo Jazz Festival - Ellaprisen.

Publisert: 05.07.19 kl. 19:08 Oppdatert: 05.07.19 kl. 19:20