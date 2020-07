NAVNEBYTTE: Den grammy-vinnende country-trioen Charles Kelley (t.v.), Hillary Scott og Dave Haywood (t.h.) var tidligere kjent som Lady Antebellum, men vil nå kalles Lady A. Foto: PAUL BUCK / EPA

Countrygruppe saksøker svart artist over navnestrid

Bandnavnet ble endret på grunn av assosiasjoner til slaveri. Nå går bandet til sak mot bluessanger Anita White for retten til å bruke sitt nye navn.

I forbindelse med fokuset på antirasisme i tiden etter drapet på George Floyd, annonserte country-trioen «Lady Antebellum» i juni at de dropper «Antebellum». Nå vil de kalles «Lady A».

Ifølge New York Times kommer betegnelsen antebellum fra latin og betyr «før krig». I USA brukes det gjerne om det sørlige USA før borgerkrigen og kan ses på en romantisering av plantasjelivet, samtidig som man overser utnyttelsen av slaver, skriver avisen.

I en uttalelse fra bandet om navnebyttet sto det at navnet «Lady Antebellum» ble valgt fordi det var en referanse til et sørstatshus hvor bandet tok sine første bilder. Huset skal ha vært bygget i «Antebellum»-stil.

Bandet sa at de var flaue over at de ikke tok høyde for at navnet også refererer til en periode i historien som inkluderer slaveri. Bandet var raskt ute med å endre til det nye navnet «Lady A» i sosiale medier og på strømmetjenester.

Kort tid senere ble det klart at det var enda en ting bandet ikke hadde tatt høyde for. Den afrikansk-amerikanske bluessangeren Anita White har allerede brukt «Lady A» i over 20 år.

White uttalte til Rolling Stone at hun var frustrert over at bandet ikke tok kontakt med henne først og påpekte ironien ved å bytte ut et navn for å støtte kampen mot rasisme, samtidig som de tok det nye navnet fra en svart artist.

SAMTALER: For noen uker siden delte både Anita White og bandet som nå vil kalles «Lady A» dette bildet. I billedteksten står det at de har hatt ærlige samtaler og jobber med positive løsninger. Foto: Skjermdump: Instagram/@ladya_bluesdiva

Går til sak

I ukene etter kunne det se ut til at navnestriden kom til å løse seg. Både bandet som tidligere var kjent som «Lady Antebellum» og White la ut innlegg på sosiale medier med budskap om at de var på vei til å finne en positiv løsning sammen.

Den gode stemningen ble fort snudd på hodet da representanter for White krevde 10 millioner dollar (rundt 95 millioner norske kroner) for navnet, ifølge en uttalelse fra country-trioen. Derfor har gruppen bestemt seg for å ta White for retten. Ifølge uttalelsen er de ikke ute etter penger, men ønsker kun å få «bekreftet et varemerke vi har hatt i mange år», skriver New York Times.

Trioen hevder i søksmålet at de har brukt kallenavnet «Lady A» siden kort tid etter at bandet ble startet i 2006. De hevder også at de i 2010 søkte om å registre «Lady A» til bruk i musikkvideoer, opptredener og promovarer, uten at noen protesterte. Bandet legger til at de håper White og hennes rådgivere vil ombestemme seg, og at de kan dele på navnet.

Akkurat det virker foreløpig ikke sannsynlig.

«De har pengene, de kan bytte»

I et leserinnlegg i Rolling Stone, hvor hun responderer på søksmålet, skriver White at hun stusser over at bandet hevder at de vil bytte navn på grunn av rasistiske undertoner, men så saksøker en svart kvinne for det nye navnet.

Hun ønsker i utgangspunktet ikke å bytte navn, og mener det er helt riktig at hun blir kompensert dersom country-trioen vil bruke «Lady A».

White hevder at musikken hennes er blitt vanskelig å finne på strømmetjenester etter «Lady Antebellums» navnebytte, og hun vil derfor bruke halvparten av pengene til å fornye merkevaren sin. Den andre halvparten vil hun donere til Black Lives Matter og veldedige organisasjoner for unge og gamle i Seattle.

White mener at det beste som kan skje nå er at bandet velger å bytte til et annet navn. «De har ressursene, de har pengene, de kan bytte navn», skriver hun.

Publisert: 12.07.20 kl. 04:00

