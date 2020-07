BLIR FIRE: Julianne og Ulrik Nygaard med sønnen Severin – som holder ultralydbilde i hånden. Foto: PRIVAT

Julianne «Pilotfrue» Nygaard blir mamma igjen

Julianne Nygaard (30) venter barn nummer to.

Det melder den kjente bloggeren og influenceren selv i sosiale medier torsdag.

«Familien Nygaard vokser, og det betyr at Severin skal bli storebror», skriver hun under et Instagram-bilde av seg selv, ektemannen Ulrik Nygaard (40) og deres felles sønn.

Familieportrettet viser lille Severin som holder ultralydbildet av sin kommende lillebror eller lillesøster, og mamma Julianne med en liten, synlig kul på magen.

Den gravide 30-åringen vil ikke utdype familieforøkelsen, eller røpe når hun har termin, men gir VG tillatelse til å bruke bildet.

Pilotfrue, som hun også kalles, har over 58.000 følgere på sin lukkede Instagram.

Gleder seg

Også ektemannen har postet gladnyheten på sin lukkede Instagram. Der har han lagt ut en video av seg og sønnen.

Lille Severin sier: – Mamma har en apekatt i magen.

– Gleder du deg? spør pappa og får «ja» til svar.

– Det blir kjempekjekt! sier Ulrik Nygaard.

SPENTE: Far og sønn, Ulrik (t.h.) og Severin i et skjermbilde fra videoklippet. Foto: PRIVAT

Det er gått litt over to år siden hun fødte sønnen. Paret hadde i forkant av det fått mye ros for å være åpne rundt den vanskelige prosessen de hadde hatt i forsøket med å få barn.

Blant annet hadde de prøvd prøverørsbefruktning flere ganger, men tre svangerskap endte i spontanaborter.

EKTEPAR: Julianne Nygaard og Ulrik Nygaard, her under et intervju med VG i 2017. Foto: Fredrik Solstad, VG

Like før jul 2017 skulle paret i gang med sitt femte forsøk, men det rakk de aldri. Julianne ble nemlig gravid på naturlig vis.

Publisert: 09.07.20 kl. 12:40 Oppdatert: 09.07.20 kl. 13:14

