Eurovision avlyst for Ulrikke: – Drømmen fløy ut av vinduet der

Ulrikke Brandstorp er lei for at Eurovision Song Contest gikk fløyten – men ønsker å spre glede med corona-musikal på Instagram.

– Det er bare en ting som er like smittsomt som viruset, og det er et smil, sier den 24 år gamle sangeren og musikalartisten fra Skjeberg.

Ulrikke vant norske Melodi Grand Prix med låten «Attention». Onsdag kom nyheten om at Eurovision-finalen i Rotterdam i mai er avlyst.

– Det er ikke noen hemmelighet at drømmen fløy ut av vinduet der, sier Ulrikke.

Hun hadde sett for seg at konkurransen kunne bli avlyst.

INSTA: Ulrikke Brandstorp har laget coronamusikal på Instagram, med manager Christoffer Gunnestad som medspiller. Foto: Privat

– Jeg hadde gledet meg til å dra til Rotterdam. Hadde jeg ikke vært skuffet og lei meg, ville det ikke betydd noe for meg. Men det gjorde det virkelig.

– Alle må ta ansvar

Ulrikke sier samtidig at en musikkonkurranse er lite i den store sammenhengen.

– Jeg forstår veldig godt at Eurovision ble avlyst. Det er viktig at alle tar ansvar, når det står om folks liv og helse. Det er dramatisk, for dem som er berørt.

24-åringen og manageren hennes Christoffer Gunnestad (29) er nettopp ferdig med fjorten dagers karantene, etter å ha vært i utlandet.









GLIMT: Ulrikke Brandstorp og Christoffer Gunnestad i hennes coronamusikal på Instagram.

– Mine rumenske fans inviterte meg til å underholde i deres nasjonale Eurovision-finale, men da måtte jeg i hjemmekarantene etterpå, sier Ulrikke.

– Må holde motet oppe

Hun hadde tenkt å sove lenge om morgenen under karantenen.

– Men jeg våknet klokken syv første dagen med hodet fullt av ideer og tekster til en coronamusikal – og så ble det noen klipp på Instagram, sier Ulrikke.

Hun synger om håndvask og hamstring og mere til, med manageren som medspiller. Innslagene ligger på kontoen hennes, @ulrikkeofficial.

– Vi trenger litt glede i disse dager, vi må holde motet oppe!

VINNER: Ulrikke Brandstorp jubler over seieren i den norske Melodi Grand Prix-finalen. Foto: Hallgeir Vågenes

Hva som skjer med Eurovision-finalen, vet hverken hun eller NRK ennå. Det er opp til den europeiske kringkastingsunionen EBU.

– En lite kjepp i hjulet

– Jeg håper ikke låtene vrakes, for jeg føler at «Attention» ikke har fått nok oppmerksomhet. Om jeg representerer Norge i neste finale, aner jeg ikke.

Skjeberg-jenta håpet naturligvis at 200 millioner Eurovision-seere ville bli et springbrett ut i verden for henne som artist.

– Avlysningen er en liten kjepp i hjulet. Jeg hadde absolutt lyst til å synge og spre glede rundt i Europa, for jeg har fått fantastiske fans verden rundt.

Ulrikke vet samtidig at det ikke nytter å sette seg ned og deppe.

– Jeg har aldri vært en sånn som tenker «å stakkars meg». Heller sier jeg ok, jeg må finne løsninger og spørre hva som er neste mulighet.

Musikal og julealbum

Inntil smitterisikoen førte til at forestillingene nylig ble avlyst, sto hun på scenen i Folketeatret i Oslo som Liesl i «Sound of Music».

– Vi håper jo å komme i gang igjen, men hele landet er litt i limbo for tiden.

DRØM: Med låten «Attention» skulle Ulrikke Brandstorp representere Norge i Eurovision Song Contest. Coronaviruset satte en stopper for drømmen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ulrikke har også planer om julealbum og juleturné.

– Hvis jeg får lov av Erna, da, smiler den unge artisten.

Hun synes det er helt fantastisk å se hvordan krise skaper samhold.

– Jeg blir skikkelig rørt over å se hvordan Norge kommer sammen og støtter og hjelper hverandre. Jeg synes det er så mange helter nå!

