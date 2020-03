SKYPE-MØTE: Kronprins Haakon hjemme på Skaugum - i møte med ansatte i Helsedirektoratet i dag. Foto: Simen Sund/Det kongelige hoff

Kronprinsen: - Det er mange ting vi ikke vet

I et videomøte med de ansatte i Helsedirektoratet takket kronprins Haakon dem for innsatsen - og snakket om usikkerheten og hvordan situasjonen endrer seg veldig raskt.

Oppdatert nå nettopp

Kronprins Haakon «møtte» i dag ledelse og ansatte i Helsedirektoratet til det som i disse tider er blitt hele Norges nye møteform: videokonferanse.

Han deltok på Helsedirektortets Fredagsforum på Skype hjemme fra Skaugum - og snakket om hvordan ting endrer seg veldig raskt i en slik krisesituasjon som vi er i, grunnet coronautbruddet.

Kong Harald: - Landet vårt er i en alvorlig situasjon

– I kriser er informasjonsbildet ofte ufullstendig. Det er mange ting vi ikke vet, og bildet endrer seg veldig raskt. Da er det utrolig viktig å ha gode fagmiljøer, folk med kompetanse og erfaring, som kan lese dette bildet og tolke det på best mulig måte. I den situasjonen vi er i nå, så er det, blant annet, dere som gjør akkurat dette, sa kronprinsen - og takket de ansatte på vegne av alle i det norske samfunnet for at vi har kompetente mennesker som sitter og gir gode råd i en situasjon som dette.

– Dere har all grunn til å være stolte, sa kronprinsen under video-møtet.

HJEMMEKONTOR: Kronprins Haakon har i likhet med svært mange i Norge nå hjemmekontor. Foto: Simen Sund/Det kongelige hoff

Han skal også ha spurt de ansatte om de fikk nok hvile, noe de ikke kunne bekrefte.

– Det er riktig at vi, i likhet med mange andre i helsetjenesten jobber nesten døgnet rundt for å begrense smitten i samfunnet. Vi ser nå at det er viktig å legge opp gode turnusordninger slik at medarbeiderne er uthvilt og kan ta de riktige avgjørelsene, svarte fungerende assisterende direktørene Linda Granlund.

les også Kong Harald taler til folket fra karantene: – Alvoret gjør oss engstelige

Helsedirektør Bjørn Guldvog deltok også på konferansen - der kronprins Haakon fikk en kort orientering om krisehåndteringen.

– Vi setter stor pris på at kronprinsen gir oss oppmerksomhet i en så vanskelig tid, sa Guldvog som understreker at det som nå skjer først og fremst handler om mennesker og menneskers liv.

– Derfor er det helt avgjørende at vi klarer å begrense smitten. Vi jobber kontinuerlig med å øke tilgangen på utstyr og utarbeide råd og retningslinjer for tjenesten. I tillegg bistår vi regjeringen i deres arbeid, sa Guldvog.

Kongehuset meldte i forrige uke at alle offisielle arrangement er avlyst eller utsatt som følge av coronasmitten - og kong Harald oppfordret alle til nasjonal dugnad.

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene, sier Kong Harald som også takket helsepersonell for at de gjør alt de kan.

Publisert: 20.03.20 kl. 14:20 Oppdatert: 20.03.20 kl. 14:51

Les også

Fra andre aviser