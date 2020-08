DANSEKLAR: Birgit Skarstein tar med seg rullestolen når hun skal svinge seg på «Skal vi danse»-parketten i høst. Foto: Espen Solli

Birgit Skarstein klar for «Skal vi danse»: – Jeg har knust tærne hans et par ganger allerede

Den profilerte idrettsutøveren (31) skal svinge seg på parketten sittende i rullestolen. – Vi må tørre å gå på trynet, mener hun.

Paralympics-utøver Birgit Skarstein er klar for TV 2-programmet «Skal vi danse». Der skal hun svinge seg med svenske Philip Raabe, som la opp som proffdanser så sent som i desember i fjor.

– Jeg har knust tærne hans et par ganger allerede og har krasjet inn i leggen hans. Stakkars, stakkars mann! Han burde jo egentlig gått i vernesko, sier Skarstein lattermildt til VG når vi møter henne i et videomøte mandag morgen.

Hun fortsetter:

– Han sier det ikke er et problem, så det er mulig at jeg føler det er verre enn det er. Vi må i hvert fall virkelig jobbe for dette, det er ingenting som kommer gratis. Han har jo heller ingen erfaring med å danse med rullestol, så vi bare får prøve oss fram sammen.

Husker du denne? Birgit Skarstein tok sitt fjerde VM-gull i roing i september i fjor:

Det var i 2008 at det gikk fryktelig galt for 31-åringen. Uten å sjekke vanndybden hoppet først kameraten hennes ut i vannet. Ettersom det gikk bra, hoppet Birgit etter uten å tenke seg om.

– Jeg hoppet bare rett ut i vannet, og da jeg reiste meg klarte jeg ikke stå ordentlig. Jeg tittet ned og så at beinet var borte fra ankelen og ned. Leggbeinet stakk rett ut og blodet fosset. Beinet hang bare og dinglet som en løs hudfold, uttalte Skarstein da hun gjestet «Skavlan» i 2012.

I SAMLET FLOKK: Øystein Paul Lihaug Solberg (bak fra venstre), Michael Andreassen, Kristin Gjelsvik, Thomas Alsgaard, Andreas Wahl, Siri Kristiansen, Marte Bratberg, Fred Buljo, Agnete Husebye, Synnøve Skarbø, Nate Kahungu og Birgit Skarstein deltar alle i høstens «Skal vi danse» på TV 2. Foto: TV 2

Hun måtte gjennom 16 operasjoner, og under den siste operasjonen skjedde det en feil som skulle vise seg å ende fatalt. Hun fikk epiduralbedøvelse, men epiduralen gikk ikke bort - noe som gjorde at hun ble lam fra livet og ned.

For Skarsteins del har «Skal vi danse» aldri vært aktuelt siden hun fortsatt konkurrere aktivt både med roing og langrenn. Etter at coronapandemien slo inn og alt av konkurranser ble satt på vent, åpnet det seg imidlertid en mulighet.

– Hvordan får dere til dette i praksis?

– Det er masse fotarbeid. Stolen skal beveges ganske kjapt og teknisk med brå bevegelser og raske trinn. For min del handler det om å løse ut fotarbeidet i rullestolen og samtidig bruke overkroppen. Det blir mye «strekking» av kroppen. Og litt løft og kast.

Hun legger ikke skjul på at nettopp løftene kan by på utfordringer.

– Ja, det kan nok være verre, men det skal vi klare. Det er ikke så lett for meg å ta sats, men da finner vi en annen måte å gjøre det på. Vi jobber for å klare samme tempo som de andre, og det blir spennende å se om vi får det til. Som Philip sier, vi får bare jobbe litt hardere enn de andre. Vi må tørre å gå på trynet.

SMILER BREDT: Den 31 år gamle idrettsutøveren gleder seg til å snøre på seg danseskoene, men innrømmer at hun allerede har møtt noen utfordringer. Foto: Espen Solli

«Skal vi danse»-deltagerne har allerede rukket å trene i noen få dager. Og ifølge 31-åringen har hun og dansepartneren Philip Raabe ikke lagt noen begrensninger på hva som går an å få til og ikke.

– Vi bare leker oss masse vi, og prøver ut nye ting. Noen ganger flyr stolen veggimellom - mens jeg henger fast i hendene hans. Da har vi fått sjekket ut hva som ikke går, ha ha. Vi får ser hvordan dette går, men jeg tror det kan bli gøy og underholdende. Jeg tror alle kan danse med den kroppen de har, forteller Skarstein, som ikke tror det finnes en fasit for hvordan man skal danse med en rullestol involvert.

– Det er ikke bare å slå opp hvordan trinnene skal være. Vi må finne ut av hva som er kult. Fordi det ikke nødvendigvis er gjort før. Så blir det spennende å se hva vi blir dømt på. Det krever mye å lære seg å beherske rullestol i dansen, sier «Skal vi danse»-deltageren til VG.

Birgit Skarstein har en lang merittliste med blant annet flere VM-gull i roing. Tidligere i år ledet hun «Idrettsgallaen» på NRK sammen med Nicolay Ramm (31).

Publisert: 17.08.20 kl. 14:00

