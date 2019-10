BRØT REGLENE: Flere deltagere i høstens «Farmen» har forsynt seg av «ulovlig mat». Én innrømmer også å ha smuglet inn en mobiltelefon - som han ble fratatt etter en drøy uke. Foto: Espen Solli, TV 2

«Farmen»-jukset du aldri fikk se på TV: Telefoner, smugling og kjøtt i skoen

Deltager smuglet inn mobiltelefon. Senere ble det gjennomført en hemmelig smugleravtale med én av dem som reiste hjem. Skuffende, mener TV 2.

Nå nettopp







Det skjer nesten hvert eneste år i «Farmen»: Deltagere som tøyer strikken, bryter regler - og klekker ut utspekulerte planer for å sikre seg mat og alkohol. Senest i «Farmen kjendis» i vinter, da deltagerne fikk levert 14 pizzaer fra Peppes Pizza på døren, eller i fjor høst da Tonje Frøystad Garvik (30), Lene Sleperud (30) og Kjetil Nørstebø (29) ble forsynt med mat og øl fra en venninne på utsiden.

Også i år har det forekommet juks - på flere fronter. Og det startet tidlig, svært tidlig.

– Erik (Rotihaug, 24) hadde med seg spekeskinke gjemt i skoene sine. Dette hadde han med seg fra utsiden, forteller Jan Erik Brodahl (60).

– Hvordan kom du over dette?

– Det fløy vel en liten fugl mellom veggene der. Denne fuglen sa ifra om dette. Det endte i at jeg følte at jeg måtte opp og sjekke det. Jeg fikk tatt litt av den maten.

Sett denne? Martine Lunde blir satt ut av kjæresten Aleksander Sæterstøl under finalefesten for «Farmen kjendis» i vinter:

Etter hva VG kjenner til var denne «fuglen» Leif Haugo Stavenjord (53), som for få uker siden fikk hard medfart av flere av de andre deltagerne etter å ha helt terpentin på kornet på gården.

Til VG bekrefter Rotihaug at han hadde med seg strandaskinke inn på gården. Men han gjemte skinka i bag’en, og ikke i skoene, mener han.

– Jeg glemte at jeg hadde tatt det med, men én dag kom jeg på det, og gjemte det oppunder sålen i skoen. Det var ikke snakk om mye, jeg tror det var 14 skiver eller noe, som jeg og Leif Kristian (Tindeland, 27) spiste i uke 2.

TOK MED SEG SKINKE: Erik Rotihaug, her sammen med Agna Hollekve (47), smuglet med seg strandaskinke inn på «Farmen». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvordan er det mulig å smugle med seg mat i bagen uten at produksjonen oppdager det?

– Altså, de gikk ikke igjennom bagen med én gang. Fra min side var dette tenkt som niste, og det lå øverst i sekken.

Det bare er tull, mener Leif Haugo Stavenjord.

les også Vivian måtte forlate «Farmen»: - Gledet meg til å komme hjem

– Han hadde gjemt det i skoene. Han viste meg det jo, og sa det selv, sier 53-åringen, som får støtte av Jan Erik Brodahl.

– Jeg gikk bare igjennom den ene skoen, og den var skåret til for å få plass til skinken. Jeg fant litt kjøtt, men jeg tipper han hadde mer i den andre. Jeg tror han hadde tatt ut noe av det og gjemt det også - i frykt for razzia fra produksjonens side. Selv sa han at andre hadde plassert denne skinka i skoene hans. At det ikke var han som sto bak.

UREDD: Jan Erik Brodahl tøyde strikken flere ganger under «Farmen»-oppholdet. Med ryggen til på dette bildet står Vivian Kvarven (47). Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hva gjorde du med det du fant?

– Jeg tok litt av det, men ikke alt. Jeg tror det endte i en ransakelse og at produksjonen tok resten. Men Erik sto på at noen hadde plantet det for at han skulle se skyldig ut.

At Jan Erik tok, og spiste, noe av maten han fant,stemmer ikke, ifølge Rotihaug.

– Ha ha, det kan han ikke mene. Det er rett og slett en skrøne, ingenting annet, mener «Farmen»-deltageren, som også sier at smuglingen aldri endte i noen razzia.

les også Får klekkelig betalt i «Torpet» – i «Farmen» får deltagerne ingenting

– Nei, det tror jeg ikke. Vi spiste jo opp det vi hadde i uke 2. Men om de har... Nei, det stemmer ikke. Det er strenge regler rundt dette, og jeg tenkte at når dette først var kommet inn, så er det for jævlig å kaste kjøtt. Derfor delte jeg det med Leif Kristian, siden han delte alt han fikk tak i med meg.

– Fikk du dårlig samvittighet?

– Nei. Jeg ble jo ikke mett av det. Og så vil jeg vel ikke si at det er juks heller. Selvfølgelig, man skal ikke ha med seg noe inn, men når man først har med seg niste... Jeg tror vel det har skjedd verre ting i «Farmen»-historien.

les også «Farmen» innførte ny gren for å hindre skader: – TV 2 bør ta en ny vurdering

Men det stopper ikke der: I tirsdagens episode fikk TV-seerne se at de gjenværende deltagerne velger hvilke to utfordrere som fikk bli værende på gården. Deltagerne allierte seg like godt med én av dem som måtte dra. Den personen var Bjørge Sundnes.

– Vi fikk smuglet inn noen varer fra én av utfordrerne. Det ble gjemt ute på et berg i skogen som jeg og Jens (Ivar Simonsen, en annen utfordrer) dro og hentet, forteller Jan Erik.

ANKOM GÅRDEN: Bjørge Sundnes, Jens Ivar Simonsen, Silje Momrak og Veslemøy Bråten kom inn som utfordrere i årets «Farmen». Sundnes kom tilbake med en liten leveranse etter å ha forlatt gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvor mye var det snakk om?

– Det var ikke snakk om så mye. Det var en halv kilo med fenalår, to store melkesjokolader, tobakk og noen pils. Noe tok vi selv, og noe delte vi.

VG har vært i kontakt med Sundnes, som bekrefter at han ga det gjenværende deltagerne en lite «påskjønnelse» fra butikken.

– Det som blir sagt her er ikke helt rett, men ikke så langt fra sannheten. Jeg kan tenke meg at det var cirka et halvt kilo til sammen. Jeg visste at dette var «Farmen», og ville sånn sett ikke brakt inn massevis av mat. Det var bare et lite «hei», sier han.

Jan Erik Brodahl legger ikke skjul på at han tøyde strikken ganske langt. Etter en drøy uke inne på gården ble han nemlig også fratatt en mobiltelefon han hadde klart å smugle med seg inn.

les også «Farmen»-Terje fraktet bort i ambulanse etter tvekamp-drama: – Jeg var forbannet på TV 2

– Jeg hadde på følelsen at det var noen som sladret på meg. Sånn er det bare, sier 60-åringen, som rakk å bruke telefonen fem eller seks ganger.

På grunn av dårlig forbindelse var det kun snakk om sms’er, og samtlige ble sendt til hans kjæreste i Libanon, Zeina (41).

– Hva skjedde da du ble fersket?

– Jeg fikk litt kjeft, men ikke så mye. Det gikk fort over. Jeg fikk heldigvis lagd en slags dårlig unnskyldning.

MESKET SEG: Marte Flobergseter var med og spiste av maten som ble levert fra én av utfordrerne. Her er hun avbildet sammen med meddeltager Berit Ivy Junge (30). Foto: Alex Iversen, TV 2

En annen deltager, Marte Flobergseter (22), bekrefter at de fikk levert mat fra utsiden.

– Før jeg gikk inn i «Farmen» var jeg klar på at jeg ikke skulle ta med meg noe inn. Når jeg først var med på dette ville jeg leve som i 1919. Men vi var en stor gruppe mennesker, og når andre stapper i seg er det vanskelig å avstå. Det eneste jeg fikk se noe til var leveransen fra utfordreren. Kjøttet til Erik har jeg ikke engang sett noe til, forteller hun.

les også «Farmen»-dramaet du aldri fikk se på TV

Erik Rotihaug sier til VG at det hendte produksjonen tok en prat med deltagerne for å fortelle akkurat hva de mente.

– De var titt og ofte innom for å fortelle hvilke regler som gjelder. Jeg var litt spent på hvilke konsekvenser det ville få, derfor gjaldt det bare å få maten fort ned i magen. Det er ikke helt bra, men der og da var man så vanvittig sulten. Vi fikk jo kjeft, vi fikk beskjed om at det ikke var sånn det skulle være.

Ifølge presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, er det viktig for kanalen at deltakerne klarer å forholde seg til de reglene som er satt for produksjonen.

– Det å få delta i «Farmen» er en unik mulighet. Det er tusenvis av søkere, og 14 plasser på gården. Men «Farmen» er et sted man er frivillig, og relasjonen mellom deltagere og produksjonen baserer seg derfor i stor grad på gjensidig tillit. Når denne tilliten brytes er det en skuffelse, sier han til VG.

Publisert: 30.10.19 kl. 14:04







Mer om