STJERNE: Sigrid i 2017, da hun vant prisen for årets nykommer på P3 Gull. Foto: Frode Hansen / VG

Sigrid møtte superfanen hun etterlyste

Etter en konsert tidligere i juli etterlyste Sigrid den energiske jenta og inviterte henne på festival. Nå fikk Nina (13) endelig treffe sitt store idol.

Da artisten Sigrid opptrådte på Glastonbury-festivalen i England fikk hun øye på 13 år gamle Nina. Siden hun ikke visste hvem Nina var, brukte Sigrid sosiale medier for å få kontakt med den unge jenta, som sang gjennom hele konserten og gråt på farens skuldre.

Til slutt fikk de kontakt – og nå har de endelig møttes. Mandag postet Sigrid et innlegg på Instagram sammen med Nina og familien, hvor hun forteller at de hadde det veldig fint sammen på Latitude-festivalen.

– Det er et øyeblikk jeg definitivt vil huske lenge, sier Nina til BBC.

For å få kontakt med Nina brukte Sigrid Twitter, hvor hun postet et bilde og skrev:

«Den største legenden av dem alle. Jeg fikk ikke sjansen til å møte deg, men du ga alt gjennom hele showet. Tusen takk, jeg tror du inspirerte alle som var der til å synge med og du gjorde oss definitivt svært glade. Og faren din! For en kul pappa! Kan vi finne ut hvem denne jenta er?».

Det var BBC som til slutt fikk kontakt med britiske Nina, og den norske artisten inviterte henne og hennes «kule pappa», Adam (47), til Latitude-festivalen like ved Southwold i England.

Den gang fortalte Sigrid til VG at hun «gledet seg veldig» til å møte Nina.

– Da vi spilte på Glastonbury var jeg så fokusert at jeg nesten ikke klarte å se det som skjedde rundt meg. Jeg var bare så full av adrenalin. Jeg fikk et glimt av henne og tenkte «Fy søren, så kul hun er»! Det var ikke før etter konserten at jeg skjønte hvor stor del av showet hun egentlig hadde vært, og da syntes jeg det hadde vært gøy å sees, sa 22-åringen.

Publisert: 23.07.19 kl. 03:28 Oppdatert: 23.07.19 kl. 03:38