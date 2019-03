DOKUMENTAR: Josefin Nilssons liv har blitt dokumentar som nå skaper debatt i Sverige. Foto: Bertil Ericson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Dokumentar om svensk popstjerne skaper storm: – Hevnaksjon, mener ekskjæresten

For tre år siden døde Josefin Nilsson, 46 år gammel. Ekskjæresten mener han blir anklaget for hennes død i dokumentaren «Elsk meg for den jeg er».

På fredag ville Nilsson blitt 50 år gammel. I den anledning ble dokumentaren om hennes liv lansert. Det har ført til stor oppmerksomhet i svenske medier, på grunn av sterke mishandlingsanklager mot ekskjæresten.

Han ble i 1998 dømt i tingretten til tre måneders fengsel for tre tilfeller av mishandling mot Nilsson. Dommen ble imidlertid omgjort i lagmannsretten hvor han ble frikjent for to tilfeller, og fikk en betinget dom.

– Anklaget for hennes død

I SVT-dokumentaren snakker Nilssons søster ut om både fysisk og psykisk mishandling mot Ainbusk-sangeren, i tillegg til transkriberte telefonsamtaler som ble lagt fram i retten, hvor ekskjæresten truer med hevn, skriver Expressen.

Mannen, som er skuespiller, har latt seg intervjue av både Expressen og Aftonbladet. Han sier at han ikke har tatt del i dokumentaren, og at han vil engasjere en eller flere advokater til å se på saken.

– Jeg fatter ingenting av dette, sier han og fortsetter:

– Jeg så på den en stund og kan bare konstatere at den var veldig merkelig laget, en slags hevnaksjon. Men jeg vil ikke kommentere den enn så lenge. Jeg vet hva som har skjedd, selv om det er en 20 år gammel sak, det som tas opp her, sier han til Aftonbladet.

POPULÆR GRUPPE: Josefin Nilsson (andre fra venstre) her sammen med de tre andre medlemmene i popgruppen Ainbusk, Birgitta Jakobsson, Annelie Roswall og Marie Nilsson-Lind. Foto: Mats Andersson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Skuespilleren forteller at han vurderer å gå ut med sin side av saken.

– Direkte eller indirekte blir jeg anklaget for hennes død, noe som er forferdelig.

Stoppet teaterstykke

Til Expressen sier han at han allerede har sonet sin dom, og at det ikke finnes rettferdighet i at saken blir tatt opp i dokumentaren.

– Dere vil skrive om dette, men det er ting folk ikke egentlig bryr seg om. Nå er det en hel kvinneorganisasjon som kan tenke seg å bli opprørt av dette.

– Mennesket er dessuten død og kan ikke høres, sier den anonymiserte mannen.

Mannen er tilknyttet teatret Dramaten som skuespiller. Dagens Nyheter meldte mandag at de innstiller et teaterstykke han er med på.

– Det er til alles beste, sier pressesjef Lena Törner.

