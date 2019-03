FLERE SCENER BORTE: Det kinesiske kinopublikumet gikk glipp av flere sentrale scener i prisvinnende «Bohemian Rhapsody». Foto: Twentieth Century Fox/Alex Bailey

Kina kutter AIDS og homofili fra «Bohemian Rhapsody»

Queen-filmen hadde premiere i Kina fredag, men flere scener manglet fra den opprinnelige filmen.

Nå nettopp







Det er ikke første gang filmen «Bohemian Rhapsody», med Rami Malek i hovedrollen, blir for hard kost for et land - i november i fjor ble det meldt om at kinopublikumet ikke får se kjærlighetsscener mellom menn i Malaysia.

Da folk møtte opp fredag for å se filmen i Kina , var det en redigert og nedklippet film på lerretet, skriver BBC. Heller ikke ordet «gay» eller AIDS-referansene kom med i den kinesiske versjonen. Scenen hvor Freddy Mercury kommer ut med sin legning til sin daværende jentekjæreste, er helt fraværende.

Totalt er seks scener fjernet, ifølge CNN. Seerne får heller ikke se Queen som kler seg opp i dameklær for å spille inn musikkvideoen til «I Want To Break Free».

Flere fans har skrevet positive anmeldelser på det sosiale mediet Weibo, men flere har påpekt de manglende scenene.

– Handlingen ble ødelagt på grunn av de slettede scenene, skriver en bruker.

les også «Bohemian Rhapsody»-regissør Bryan Singer strøket fra nominasjonsliste

Det er ikke første gang homofile referanser blir fjernet fra skjermene i Kina. I fjor ble regnbueflaggene fra semifinalen i Eurovision sensurert. Det førte til at Eurovision sa opp avtalen med den kinesiske TV-kanalen.

Homofili har imidlertid vært lovlig i Kina i over to tiår. I 2001 ble homofili fjernet som en diagnose på mental forstyrrelse. Direkte referanser til likekjønnede forhold er imidlertid ikke lov, og sensureringen av «Bohemian Rhapsody» kom derfor ikke som en overraskelse, ifølge BBC.

Hovedrolleinnehaver Rami Malek mottok Oscar-statutt for beste mannlige hovedrolle. Totalt fikk filmen hele fire priser.

Filmen imponerte imidlertid ikke VGs anmelder, som trillet en treer på terningen.

CNN skriver at de ikke har lykkes i å få en kommentar fra det kinesiske 20th Century Fox-kontoret.

25.03.19 16:55