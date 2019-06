SKILLSMISSE: Ekteparet John og May Northug, her sammen med sønnen Petter i 2015, skal nå skilles. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Petter Northugs foreldre skilles: – Nytter ikke å synes synd på seg selv

Etter 37 års samliv har ekteparet valgt å gå hvert til sitt.

– I en livskrise nytter det ikke å synes synd på seg selv, og dyrke sorgen. Livet går videre. Min førsteprioritet er å være der for gutta mine, sier John Northug (61) til Se og Hør.

Tirsdag avslører bladet at han og kona May Northug (52) nå har valgt å gå fra hverandre.

Ekteparet fra Mosvik har holdt sammen i 37 år, og sammen har de sønnene Petter, Tomas og Even.

Nært familieforhold

Foreldrene har i alle år stilt opp for sønnene under utallige skirenn.

Da Petter Northug (33) i fjor annonserte at langrennskarrieren var over, fortalte han gråtkvalt hvor mye de to har betydd for ham, og uttrykte takknemlighet for måten de har støttet ham på gjennom både suksessrike og problematiske tider.

Pappa John var også den første som fikk beskjeden, og han fortalte da at både han og kona var lettet over at sønnen endelig hadde tatt avgjørelsen.

Til tross for det gode og nære forholdet, erkjenner han også at han tidvis har vært streng med eldstesønnen.

– Jeg har nok vært litt tøff, men det er også lærdom i det. Vi har gjort det vi kan for at Petter skal ha det bra. Vi har prøvd så godt vi kan å følge ham opp, for det er jo å prøve det handler om som foreldre, sa han til VG da.

Tomas Northug (29) la også opp karrieren, i 2017.

Publisert: 11.06.19 kl. 08:01