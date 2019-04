Dette mener anmelderne om «Game of Thrones»-sesongpremieren

Med sesongpremiere bare en drøy uke unna, er det knyttet stor spenning til hvordan den populære serien ender.

Nå letter flere anmeldere som var på plass under den eksklusive premieren i New York på sløret. Blant dem er James Hibberd, som er anmelder for Entertainment Weekly. På Twitter kaller han sesongpremieren «fantastisk».

– Så mange gjenforeninger. Så mange episke sekvenser. Ikke bare bordsetting for resten av sesongen. Store ting skjer på dypt tilfredsstillende måter, skriver han videre.

Planla falske scener

Hemmelighetskremmeriet rundt det avsluttende kapittelet er stort, og alle involverte har fått munnkurv fra HBO . Selskapet har tidligere avslørt at de planla å filme flere alternative avslutninger på serien for å unngå lekkasjer.

Selv ikke forfatter George R.R. Martin vet hvordan TV-serien ender.

15. april kommer imidlertid starten på slutten. Onsdag ble den første episoden vist for noen utvalgte få, skuespillere, produksjonen og anmeldere, samt en rekke andre celebre gjester.

Til tross for at det foreløpig er sperrefrist for offisielle anmeldelser av serien, har flere av anmelderne pirret nysgjerrigheten til den enorme fanskaren.

Se bilder fra den eksklusive premieren:

Emilia Clarke på den røde løperen onsdag.

– Gisp, rop og latter

Hanh Nguyen i Indiewire understreker at spoilere er strengt forbudt på nåværende tidspunkt.

– Men mange gisp, rop og latter kunne høres under episoden, som varte i 54 minutter, skriver han.

Også The Telegraph byr på sitt førsteinntrykk etter episode én, som offisielt ikke har fått et navn.

– Serieskapere David Benioff og DB Weiss har ikke kastet bort noe tid, men går rett i kjernen med en sesongpremiere som er stappet med store plott-øyeblikk, skriver Jane Mulkerrins.

– I motsetning til tidligere sesongpremierer har den åttende premieren ingen episke kriger eller storskala sett, men den volden som er der, er mørk, brutal og forstyrrende. Det blir balansert med en merkbart lettere, mer humoristisk tone, med massevis av vittige one-linere.

– Den beste sesongåpneren

Magasinet GQ sammenligner serieskaperne med Lannister-familien - de betaler alltid sin gjeld.

– Alt vi trenger å gjøre er å lene oss tilbake når verden venter på å oppdage hvem, om noen, som sitter på jerntronen når snøen smelter, står det under en overskrift som lyder «sesong åtte er den beste sesongåpneren i « Game of Thrones »’ historie».

Publisert: 07.04.19 kl. 19:55