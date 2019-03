TOPPBLOGGER: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand. Foto: Annemor Larsen, VG

Fynkygine solgte omstridt leilighet

Treningsblogger Jørgine Massa Vasstrand (29), best kjent som «Funkygine», har solgt leiligheten som hadde skjeggkre.

Få uker har gått siden E24 kunne melde at Funkygine og ektemannen Morten Sundli (28) tapte rettssaken mot de tidligere eierne av leiligheten på Torshov i Oslo. Etter at de fant skjeggkre i leiligheten, krevde de prisavslag og erstatning på 634.000 kroner.

De nådde imidlertid ikke frem. Retten fastslo at reklamasjonsfristen var overskredet, og paret ble i stedet pålagt å betale forrige huseiers saksomkostninger.

Nå er stridens kjerne solgt.

Fireromsleiligheten på 90 kvadratmeter lå ute for salg med en prislapp på seks millioner kroner.

Megler Synøve Bekkelund Åsheim i Notar bekrefter overfor VG at leiligheten er solgt til prisantydning.

– Det var flere på visning, og mange var interesserte, men jeg ønsker ikke å gi noen kommentar ut over det, sier megler.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Vasstrand.

Familien på fem kjøpte seg i fjor sommer hus i Jessheim. Da hadde ekteparet fått sitt første felles barn. Funkygine har i tillegg to barn fra et tidligere ekteskap.

Toppbloggeren har forklart til sine følgere at boligkjøpet og salget skyldtes et ønske om større boltreplass for hele familien.

22.03.19 11:17 Oppdatert: 22.03.19 11:36