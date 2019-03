KLAR FOR SISTE SESONG: Emilia Clarke spiller en stor rolle i siste sesong av «Game of Thrones». Foto: HBO

«Game of Thrones»-stjerne avslører sykdomsdrama

Emilia Clarke (32) snakker ut om hjerneblødninger, som gjorde at hun på et tidspunkt ikke ønsket å leve.

I et innlegg publisert av The New Yorker fredag forteller 32-åringen, som er er aktuell med siste sesong av eventyrserien « Game of Thrones », der hun spiller «dragenes mor» Daenerys Targaryen, for første gang sine to dramatiske operasjoner i 2011 og 2013.

– Jeg har aldri fortalt dette offentlig, men nå er tiden inne, starter hun innlegget.

Videre skriver hun at hun slet med å ta på seg skoene før en treningsøkt i 2011, før hun senere falt om, og ble kjørt med ambulanse til sykehuset Whittington i London.

Legene klarte ikke finne ut hva som var galt, før hun ble sendt til en MR-undersøkelse av hjernen. Den viste raskt en aneurisme i hjernen.

– Jeg måtte akutt opereres, men det var ingen garantier.

Husket ikke hva hun het

Operasjonen tok ifølge skuespilleren tre timer.

– Dette skulle ikke bli min siste operasjon. Det skulle heller ikke bli den verste.

Hun forteller om en ubeskrivelig smerte da hun våknet opp etter operasjonen.

– En natt vekket en sykepleier meg, som en del av oppfølgingen, og spurte hva jeg het. Jeg heter Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Men jeg husket det ikke. Alt som kom ut av meg var ord uten mening. Jeg fikk panikk. Jeg kunne se livet som ventet meg, og det livet var ikke verdt å leve. Jeg er skuespillet, og må kunne huske replikkene mine. Nå husket jeg ikke mitt eget navn, fortsetter hun.

HAR KOMMET TILBAKE: Emilia Clarke overlevd to hjerneslag. Foto: Mario Anzuoni / X90045

Ba om å få dø

Skuespilleren forteller at i de mørkeste øyeblikkene etter operasjonen ønsket hun ikke å leve, og skriver at hun ba om å dø.

– Jobben min, drømmen om hva live mitt skulle være, er avhengig av språk og kommunikasjon. Uten det var jeg fortapt.

– Da det var på det verste ønsket jeg at de skulle «trekke ut kontakten». Jeg ba legene om å la meg dø, skriver hun videre.

Men etter hvert kom språket tilbake, og etter en måned ble hun utskrevet fra sykehuset. Klar for en ny sesong av suksesserien «Game of Thrones.

– På sykehuset ble jeg fortalt at jeg hadde en mindre aneurisme på den andre siden av hjernen min, og at den kunne «poppe» når som helst. Likevel sa legene at den var liten, og kunne forbi liten og harmløs. Vi måtte bare følge nøye med.

Tøff tid

Hun fullførte innspillingen av sesong to med store smerter, og legger ikke skjul på at hun hadde det tøft.

– Skal jeg være ærlig, hvert minutt av hver eneste dag, trodde jeg at jeg kom til å dø.

Etter å ha kommet seg, og spilt inn tredje sesong av «Game of Thrones» i 2013, var hun på jobb i New York, da hun fikk beskjed om at hun igjen måtte opereres. En operasjon som skulle være mindre komplisert enn den første.

Slik gikk det ikke, og hun måtte hasteopereres, for å rette opp det som hadde gått galt.

– Jeg måtte tilbringe en ny måned på sykehuset, og jeg trodde stadig at alt håp var ute. Jeg kunne ikke se folk i øynene, skriver hun.

Etter operasjonen i 2013 har hun nå helt frisk.

– Siden den andre operasjonen har jeg blitt friskere enn hva jeg hadde turt å håpe på.

22.03.19 05:16