Gravid Tone Damli om formen: – Kort lunte

32-åringen i lykkelige omstendigheter røper hva som preger henne i svangerskapet.

Seks år etter at hun fødte datteren Billie, røpte Tone Damli torsdag at hun er svanger på ny.

Hun meddelte nyheten i en Instagram-video sammen med datteren og samboeren Markus Foss.

Lunte og søtsug

Saken ble bredt omtalt, og godt mottatt av Damlis følgere.

Antallet kommentarer på Insta-postene hennes passerer bare unntaksvis 100; posten om ny baby på gang nærmer seg 1700 kommentarer i skrivende stund.

Damli adresserer nå responsen i et nytt innlegg:

«Tuuuusen takk for alle fantastisk koselige meldingar om vår «baby to come» �� Billie gledar seg enormt til å bli storesøster og vi gledar oss selvfølgelig til og bli mamma og pappa for andre gang. Formen min er upåglagelig, så eg er heldig! Litt trøtt, kort lunte og jækla søtsugen, men det får da vere greit! ����‍♀️ Føler meg så privilegert som får oppleve dette ein gang til❤️», skriver hun.

På sin Insta-story utdyper en tydelig blid Damli:

– Det er veldig kjekt å endelig fortelle om det. For jeg har jo gått og båret på dette her en liten stund, sier hun der.

– Det er en fin tid i vente.

Skapte debatt

Da hun fikk sitt første barn ble det også viet stor oppmerksomhet – nyheten skapte endog en viss debatt, siden fødselen ble kunngjort av spillselskapet Betsson, som Damli samarbeidet med da.

«Fødsel med bismak av Betsson», het det blant annet i en kommentar fra VGTV-programleder Morten Hegseth.

Både Betsson og Damlis management benektet at det forelå noen avtale om å formidle private nyheter om artisten.

