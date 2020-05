BLOGGDRONNING: Isabella Löwengrip, her på en galla i Stockholm i 2018. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Isabella «Blondinbella» Löwengrip: Tapte en million i måneden

Influenceren (29) tømte nesten hele sparekontoen. Alle ansatte forsvant og inntektsstrømmen stoppet opp.

I et langt og åpenhjertig intervju med Svenska Dagbladet forteller bloggstjernen og forretningskvinnen om den nye vendingen livet har tatt.

– Krisen tømte meg for nesten alle oppsparte midler. Mesteparten av det jeg har tjent siden jeg var 18 år, var investert på børsen. Da inntektene forsvant fra selskapet i september, var det bare å ringe banken og be dem selge, forteller den før så innbringende 29-åringen.

Da suksessen snudde i fjor høst, skjedde ting fort. I desember ble selskapet hennes Hermine Hold begjært konkurs. Löwengrip Invest er nedlagt, og det kriserammede sminkeselskapet Löwengrip Beauty er solgt til norske Dermanordic.

Löwengrip, også kjent som Blondinbella, måtte selge luksusvillaen hun kjøpte kun ett år tidligere. Nå bor hun i et nytt hus, som er halvparten så stort.

Svenske medier har dekket Löwengrips økonomiske nedtur bredt. Selv hevder Blondinbella at det var en avisartikkel som hevdet at hun jukset med tall, som var starten på kollapsen. Hun skal i kjølvannet av påstandene mistet 80 prosent av sine kunder.

– Det var en dominoeffekt. Alt sprakk. Jeg ble nødt til å punge ut private penger hele tiden.

– Hver måned forsvant det én million kroner, sier tobarnsmoren.

– Jeg tror at jeg i en periode ikke hadde mer enn om lag 10–15.000 kroner på konto, legger hun til og opplyser at hun måtte ty til pengene som var ment å brukes på julegaver til barna.

Svenska Dagbladet spør Löwengrip om hvordan hun kunne unngå å kjenne til problemene som rådet hennes egen business, og får til svar at 29-åringen trodde samarbeidet fungerte og at alt sto bra til. Hun hevder at ingen varsellamper lyste.

Löwengrip forteller at hun nådde bunnen i november, og at det da begynte å demre for henne hvor hardt ute hun var å kjøre. Da det ikke var noen vei tilbake, innså hun at de nye fremtidsutsiktene uansett ikke skremte henne.

– Alt jeg hadde før, var bare store drømmer uten forankring i virkeligheten.

Hva Löwengrip fikk for å selge deler av businessen til Norge, er ikke kjent. Men 29-åringen forklarer at det var det som gjorde at hun kunne lande på bena.

Hun vil ikke bekrefte avisens opplysninger om 50 millioner kroner, men opplyser at hun fikk tilbake flere ganger så mye som det hun hadde spart opp.

Men det har kostet – mer enn bare penger. Influenceren kjenner på en skam over alt som har skjedd, og at hun endte opp som en som viste seg å være noe annet enn det hun ga seg ut for.

– Det er tungt å bære på, innrømmer hun.

I fjor var influencer-veteranen åpen på bloggen om at hun fikk oppfølging av profesjonelle, og at hun trengte beroligende piller. Også på kjærlighetsfronten har det vært svært turbulent.

I dag mener Blondinbella at hun har funnet ny styrke i seg selv, og at hun derfor er rustet for å kunne stille opp på intervjuer.

Og flere betroelser er i vente. Tidligere denne uken ble det også kjent at Löwengrip har inngått avtale med Petter Stordalens forlag om å skrive bok.

Publisert: 08.05.20 kl. 15:13

