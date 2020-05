SOUL-STJERNE: Betty Wright framfører nasjonalsangen i USA før en NBA-basketballkamp mellom Miami Heat og New York Knicks i 2013. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB scanpix

Soulsangeren Betty Wright er død

Den Grammy-vinnende soulartisten Betty Wright døde søndag, 66 år gammel.

VG / NTB

Oppdatert nå nettopp

Wright var både sanger, låtskriver og produsent – og kjent for klassikere som souldisko-hiten «Clean Up Woman» fra 1971.

Wright døde av kreft i sitt eget hjem i Miami, melder The New York Times.

– Hun var en fantastisk låtskriver, produsent og mentor for unge artister, sier Steve Greenberg i plateselskapet S-Curve Records til avisen.

Soulartisten ble en nøkkelfigur i utviklingen av Miami funk på 1970-tallet, og etablerte seg på hitlistene både som soloartist, i duetter, som låtskriver og i andre sammenhenger.

Les også: Beyoncés datter (7) med Billboard-debut

Hun har jobbet med storheter som Bob Marley, Stevie Wonder, Michael Jackson og Erykah Badu.

Wright vant Grammy for beste R&B-låt for «Where Is the Love» i 1975, og ble ifølge Rolling Stones nominert til seks Grammy-priser i løpet av karrieren.

Wrights låter er også blitt samplet av flere store artister. Deler av låten «Girls Can’t Do What the Guys Do» dukker blant annet opp på Beyoncé-låten «Upgrade U» fra 2006.

Publisert: 11.05.20 kl. 04:48 Oppdatert: 11.05.20 kl. 05:06

Mer om Musikk

Fra andre aviser